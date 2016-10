Bayern Seehofer bietet früheren Rückzug als CSU-Chef an

Eigentlich will sich Horst Seehofer bis 2018 zurückziehen, das hat er angekündigt. Finanzminister Markus Söder hätte gerne seinen Job als Ministerpräsident. Alles klar also? Nachfolge geklärt? Nicht bei der CSU.

Seit Monaten liefern die Christsozialen einen Machtkampf zwischen den beiden prominentesten aktiven Parteipolitikern. Seehofer will Söder nicht als Regierungschef, das ist der Kern des Problems. Deshalb legt er ihm allerlei Steine in den Weg.

Vor 2018 wolle er nicht als Ministerpräsident zurücktreten, sagte er nun im ZDF: "Da müsste schon der Himmel über Bayern einstürzen, dass man einen anderen Weg geht." Stattdessen sein Vorschlag: "Ich wäre bereit, mein Amt als Parteivorsitzender im nächsten Jahr zur Verfügung zu stellen."

Seehofer hatte zuvor bereits angedeutet, die Ämter des Ministerpräsidenten und Parteivorsitzenden trennen zu wollen. Söder, so die Idee, könne ja CSU-Chef werden. Als solcher aber, so stellt es Seehofer dar, müsse man nach der Bundestagswahl kommendes Jahr nach Berlin gehen. Es ist ein vergiftetes Angebot, denn Seehofer weiß genau, dass das für Söder nicht infrage kommt. Söder will in die bayerische Staatskanzlei.

Dass der CSU-Chef sich immer wieder äußert, aber keine Fakten schafft, gehört zur Strategie. Er macht Söder damit die Spielräume eng. Er persönlich "strebe das Amt des Spitzenkandidaten nicht an", sagte Seehofer. Nur für den Fall, dass er keine ordentliche Mannschaft für Berlin gewinnen könne, müsse er die Pläne nochmals überdenken.