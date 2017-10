Angeschlagener Parteichef Seehofer bittet CSU um Vertagen der Personaldebatte

CSU-Chef Horst Seehofer hat seine Partei eindringlich gebeten, die Debatte über seine politische Zukunft auf die Zeit nach den Jamaika-Gesprächen in Berlin zu vertagen. Nach den Verhandlungen würden die kurz-, mittel- und langfristigen personellen Fragen geklärt, sagte Seehofer nach Teilnehmerangaben in einer CSU-Vorstandssitzung in München. Es müsse niemand befürchten, dass etwas auf die lange Bank geschoben werde - es gehe jetzt um acht Wochen. "Ich kann nur bitten", sagte Seehofer demnach.

Vor der Sitzung hatte Seehofer zumindest den CSU-Vorstand in die Pflicht genommen - dort werde er den Rückhalt für die Verhandlungen in Berlin "einfordern", sagte er. "Mir ist wichtig, dass die Führung in die gleiche Richtung denkt und handelt." Die Regierungsbildung habe jetzt Priorität. "Darauf wartet ganz Deutschland. Und anschließend werden wir die Personalfragen in München besprechen müssen." Die CSU hatte bei den Bundestagswahlen deutlich an Zustimmung eingebüßt. Seehofer war daraufhin in mehreren CSU-Bezirksverbänden in die Kritik geraten.

Auf die Frage, ob die vergangenen Wochen etwas an seiner Entschlossenheit geändert hätten, noch einmal als Parteivorsitzender und Ministerpräsident zu kandidieren, sagte Seehofer lediglich, man habe sich verständigt, "dass wir Personalien jetzt zurückstellen". "Und deshalb spreche ich jetzt nicht selbst über Personalien."

Dobrindt: Ob eine Einigung mit den Jamaika-Partnern gelingt, ist offen

Gleichzeitig drängte Seehofer darauf, dass die CSU in möglichen Verhandlungen über eine Koalition mit FDP und Grünen nicht von ihren konservativen Grundpositionen abrücken dürfe. Die Partei wolle sich "inhaltlich klar als bürgerlich-konservative Kraft positionieren", sagte Seehofer. Er wisse aber auch, dass man Kompromisse machen müsse. Die Wochen bis Weihnachten müssten optimal genutzt werden, um eine stabile Regierung zu bilden.

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt sieht sich durch den Wahlerfolg der ÖVP im Nachbarland Österreich im Kurs der CSU bestätigt: "Die Wahl in Österreich zeigt, dass Wahlen auch mitte-rechts gewonnen werden können. Das ist mehrheitsfähig, und das ist auch Auftrag für Deutschland." Sich mit FDP und Grünen zu einigen, werde gerade für die CSU nicht einfach, sagte Dobrindt: "Ob das gelingt, ob es zu einer Regierung kommt, ist offen." Er verwies darauf, dass die Gesprächspartner im Bund bei der Landtagswahl in Niedersachsen Stimmen verloren hätten. "Den Wählern in Niedersachsen war das keine allzu verheißungsvolle Zukunft." Der Negativtrend aus der Bundestagswahl habe sich fortgesetzt.

CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer bezeichnete das Ergebnis der Landtagswahl als Warnsignal. Er forderte in den Gesprächen mit FDP und den Grünen eine "Maximal-Abdeckung des Bürgerlichen". Die möglichen Partner lägen in ihren Positionen meilenweit auseinander. "Jamaika wird ein sehr schweres Stück Arbeit."

Die Sondierungen zu Jamaika sollen am Mittwoch in Berlin beginnen.

