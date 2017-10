CDU und CSU Seehofer rechnet mit "schwierigsten Gesprächen"

Dass die Koalitionsverhandlungen zwischen Union, Grünen und FDP schwierig werden - darin sind sich wohl alle Beteiligten einig. Doch damit nicht genug: CSU-Chef Horst Seehofer stellt sich vorweg offenbar auch auf komplizierte Verhandlungen mit der Schwesterpartei CDU ein.

Sondierungsgespräche mit potenziellen Koalitionspartnern ergäben erst Sinn, wenn sich die Union auf eine einheitliche Linie verständigt habe, so Seehofer. In kleiner Runde soll er gesagt haben, CDU und CSU stünden "vor ihren schwierigsten Gesprächen seit Kreuth 1976", berichtet die "Süddeutsche Zeitung".

Seehofer spielt damit auf den Kreuther Trennungsbeschluss an. Im November 1976 hatte die CSU-Landesgruppe in Wildbad Kreuth beschlossen, die Fraktionsgemeinschaft mit der CDU im Bundestag nicht fortzuführen. Im Dezember desselben Jahres wurde der Trennungsbeschluss jedoch wieder zurückgenommen.

Derzeit ist sich die Union vor allem im Umgang mit Flüchtlingen uneins. Die CSU fordert eine Obergrenze von 200.000 Migranten pro Jahr, Angela Merkel lehnt das ab. Die Grünen haben eine Obergrenze ausgeschlossen.

Um sich auf die Verhandlungen mit der CDU und Merkel vorzubereiten, soll Seehofer dem Bericht zufolge alle öffentlichen Termine abgesagt haben. In der Zwischenzeit arbeite er an einer Strategie für die Gespräche, die am kommenden Sonntag beginnen sollen. CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer kündigte an, die CSU werde sich nicht von ihrem Fahrplan abbringen lassen: Zunächst werde innerhalb der Union geredet, erst danach "werden wir Sondierungen aufnehmen". Kritiker unterstellen der Union, dass sie erst nach der Landtagswahl in Niedersachsen am 15. Oktober ernsthaft verhandeln will. (Lesen Sie hier mehr zur Wahl in Niedersachsen.)

Seehofer steht zudem parteiintern unter Druck. Seine CSU hatte bei der Bundestagswahl in Bayern nur 38,8 Prozent der Stimmen geholt - 10,5 Prozentpunkte weniger als noch vor vier Jahren. Verschiedene Fraktionsmitglieder sowie Vertreter aus Kreis- und Ortsverbänden hatten nach dieser historischen CSU-Niederlage den Rücktritt des Parteichefs gefordert. Seehofer lehnt das bislang allerdings ab.

Der Vergleich mit den Ereignissen von Kreuth im Jahr 1976 wird immer wieder bemüht, wenn es in der Union Differenzen gibt. Im vergangenen Jahr hatte der bayerische Finanzminister Markus Söder zum Beispiel gesagt, die CDU und CSU seien inhaltlich weiter voneinander entfernt als sie es 1976 bei der Debatte in Kreuth gewesen seien.