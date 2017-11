Nach Jamaika-Sondierungen Seehofer will Personalfragen rasch klären

Mitten in den Sondierungen über eine mögliche Jamaikakoalition spitzt sich in der CSU der Streit um die Zukunft von Parteichef Horst Seehofer zu. Die bayerische Junge Union (JU) forderte am Wochenende den Rückzug Seehofers spätestens im kommenden Jahr. Zuvor hatten schon mehrere CSU-Bezirksvorstände in internen Sitzungen einen "geordneten" personellen Übergang gefordert.

Das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) berichtet nun, Seehofer habe einen Zeitplan zur Klärung offener Personalfragen in seiner Partei vorgelegt. "Sobald die Sondierungsphase vorbei ist, werde ich ein bis zwei Tage nachdenken und dann klar sagen, welche Formation ich mir vorstelle." Dabei werde er auch auf das "Kesseltreiben" eingehen, "das seit der Bundestagswahl gegen mich betrieben" werde.

Seehofer erinnerte zudem daran, dass ihn bei einem Treffen mit früheren CSU-Vorsitzenden und bayerischen Ministerpräsidenten alle Teilnehmer einmütig gebeten hätten, nicht von Bord zu gehen. Schon in der "Bild am Sonntag" hatte Seehofer von einem "ununterbrochenen Trommelfeuer gegen meine Person aus der eigenen Partei" gesprochen und erklärt, er lasse sich "dadurch aber in keiner Weise beeinflussen".

"Wirklich erfahrener Verhandlungsführer"

Seit die CSU bei der Bundestagswahl mit 38,8 Prozent der Stimmen ihr schwächstes Ergebnis seit Jahrzehnten einfuhr, wachsen in der Partei Zweifel, ob sie unter Seehofer bei der Landtagswahl im Herbst 2018 ihre absolute Mehrheit verteidigen kann.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) bekräftigte in den Zeitungen der Funke Mediengruppe, dass die CSU ihre innerparteilichen Fragen erst nach Abschluss der Sondierungen in Berlin diskutieren sollte. "Schließlich hängt vom Zustandekommen einer Jamaikakoalition auch die personelle Aufstellung der CSU in Berlin ab."

Auch CSU-Vize Christian Schmidt verlangte, Personalfragen hintenan zu stellen. "Es geht nicht um besondere Höflichkeit gegenüber Horst Seehofer, sondern um Unterstützung unseres nun wirklich erfahrenen Verhandlungsführers im Interesse hoher Wirkmacht der CSU", sagte der Bundesagrarminister der "Passauer Neuen Presse". "Die Reihen zu schließen ist eine Verpflichtung für uns alle."