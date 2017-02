CSU-Chef Seehofer erwägt weitere Amtszeit

CSU-Chef Horst Seehofer will möglicherweise auch über die bayerische Landtagswahl im kommenden Jahr hinaus Parteivorsitzender und Ministerpräsident bleiben. "Darüber führe ich gerade Gespräche in meiner Partei, auch mit meinen Amtsvorgängern", sagt Seehofer in einem Interview mit dem SPIEGEL: "Am 6. Mai werden wir unsere Bundestagsliste aufstellen. Bis dahin will ich in dieser Frage Klarheit schaffen."

Bislang hatte Seehofer erklärt, dass er nach der Landtagswahl 2018 aus der Politik ausscheiden wolle. Unter seinen potenziellen Nachfolgern, darunter Bayerns Finanzminister Markus Söder, schwelt seit Jahren ein Kampf um die beste Position für die Nachfolge.

Das Thema hätte sich natürlich vorerst erledigt, falls Seehofer wirklich weitermachen sollte.

Nach Berlin will der CSU-Chef dann nicht wechseln, obwohl er mehrfach erklärt hatte, dass der Parteivorsitzende im Falle eines Sieges bei der Bundestagswahl ins Kabinett gehöre. "Wenn ich aufhöre, dann muss der Parteivorsitzende dort sitzen", sagte Seehofer nun im SPIEGEL-Interview. "Falls ich weitermache, ist das anders. Ich glaube, ich habe jetzt mehr als acht Jahre lang gezeigt, dass ich nicht persönlich in Berlin sitzen muss, um dort wirkmächtig zu sein."

Mit Blick auf die Bundestagswahl erklärt Seehofer im SPIEGEL, er habe sich mit Kanzlerin Angela Merkel und SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz am Rande der Bundesversammlung in Berlin auf ein Fairness-Abkommen geeinigt: "Wir waren uns einig, dass wir das Fairness-Gebot im Wahlkampf nicht verletzen wollen. Ich glaube, wir werden das besser hinbekommen, als viele erwarten", sagt er.

Vergleiche von Schulz mit US-Präsident Donald Trump, wie sie CDU-Finanzminister Wolfgang Schäuble gezogen hatte, lehnt Seehofer ab: "Wir greifen die politische Haltung von Herrn Schulz an, nicht seine Person", sagt der CSU-Chef.