CSU-Wahlschlappe Seehofer hält am Bündnis mit der CDU fest

Es bleibt in der Union alles beim alten, zumindest, was die Bundestagsfraktion angeht: CSU-Chef Horst Seehofer hat sich in der internen Debatte der Christsozialen über den künftigen Parteikurs für eine Fortsetzung der Fraktionsgemeinschaft mit der CDU ausgesprochen. Er halte ein Aufkündigen nicht für den richtigen Weg, sagte Seehofer am Montag in einer CSU-Vorstandssitzung in München laut Teilnehmerangaben.

Die CSU war am Sonntag nach Auszählung aller Wahlkreise auf nur noch 38,8 Prozent abgestürzt. Das bedeutet ein dramatisches Minus von mehr als zehn Prozentpunkten im Vergleich zur Bundestagswahl 2013 (49,3 Prozent). Die CSU gewann aber alle 46 Direktmandate im Freistaat. Am Montagmorgen hatte es noch geheißen, die Fraktionsgemeinschaft mit der CDU stehe zur Debatte.

Seehofer wolle in einem Gesamtpaket über den künftigen Kurs der Christsozialen auch über die Fortsetzung der Fraktionsgemeinschaft mit der CDU abstimmen lassen, hieß es weiter. Es habe in der Debatte bisher keine Forderungen gegeben, die Zusammenarbeit mit der Schwesterpartei im Bundestag zu beenden.

An einen Rücktritt denkt Seehofer nicht: "Wenn jemand das anders will, dann soll er es sagen", sagte er schon vor Beginn der Sitzung. Teilnehmer gehen davon aus, dass Seehofer im Verlauf der Sitzung auch über die Vertrauensfrage abstimmen lassen will.

Für die anstehenden Koalitionsverhandlungen in Berlin kündigte Seehofer erneut einen harten Kurs seiner Partei an. Eine Regierungsbildung sei ohne die CSU nicht möglich, betonte er, fügte aber sofort an, dass die CSU verantwortungsvoll mit der Situation umgehen werde. "Für uns geht's vor allem um einen klaren Kurs Mitte-Rechts für die Zukunft", sagte er.