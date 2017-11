CSU-Führungsstreit Entscheidung? Verschoben

"Gebt ihr mir freies Geleit?", bittet Horst Seehofer den Pulk der Fotografen, der ihn umringt. Um 11.45 Uhr am Donnerstagvormittag ist er im Innenhof des Bayerischen Landtags aus seiner dunklen Limousine gestiegen - auf dem Weg zu einer zumindest schwierigen, womöglich sogar entscheidenden Sitzung.

Der CSU-Chef werde einen Teil seiner Macht abgeben müssen. Das glaubten oder hofften im Vorfeld viele Christsoziale, unter den Letzteren die Anhänger von Seehofer-Rivale Markus Söder.

In der CSU-Landtagsfraktion berichtete Seehofer über das Scheitern der Berliner Jamaika-Sondierungen, anschließend ging es am Abend im CSU-Vorstand in einer mehrstündigen Sitzung um seine Analyse und die zukünftige personelle Aufstellung der CSU.

Seehofer selbst hatte die Erwartungen noch höher geschraubt, indem er am Vormittag zum Auftakt des Gesprächsmarathons sagte. "Heute Abend wird alles klar sein."

Kommission der Altvorderen

Nach einer späten Pressekonferenz, die erst kurz vor Mitternacht endete, steht nur fest: Nichts ist klar. Horst Seehofer bekommt von seiner Partei vorerst freies Geleit. Der angeschlagene CSU-Spitzenmann wird nicht in den Ruhestand gezwungen, er behält das Heft des Handelns in der Hand.

Seehofer hat es am Donnerstag mit dem bewährtesten aller Politikerkniffs geschafft, sich vorläufig zu retten: Er ruft eine Kommission ins Leben. Dem informellen Gremium gehören an: Die CSU-Ehrenvorsitzenden Edmund Stoiber und Theo Waigel sowie die Landtagspräsidentin Barbara Stamm. Und Seehofer selbst. Er lässt sich bei seiner Zukunftsfindung beraten, gewissermaßen ein Vierer mit Steuermann.

Nicht dabei ist Markus Söder, nicht dabei sind auch andere Aspiranten auf höhere Ämter, Manfred Weber, Joachim Herrmann, Alexander Dobrindt oder Ilse Aigner zum Beispiel. Stattdessen sollen Altvordere mit Seehofer bis zur CSU-Vorstandssitzung am 4. Dezember einen Vorschlag erarbeiten, über den dann der CSU-Parteitag Mitte Dezember befindet.

Gut denkbar, dass der Vorschlag wieder auf Seehofer hinausläuft.

"Ich habe Wahlen gewonnen, ich habe Wahlen verloren"

Denn viele Aussagen der nächtlichen Pressekonferenz muss Seehofers Rivale Söder als Kampfansage werten. Etwa zu innerparteilichen Wahlen: "Prinzipiell geht die Welt auch nicht unter, wenn es einmal eine Wahl gibt. Ich habe Wahlen gewonnen, ich habe Wahlen verloren. Ich weiß nicht, ob es eine Wahl gibt." Kann heißen: Soll es doch jemand wagen, gegen mich anzutreten! Oder: Sollen die anderen sich doch zerfleischen.

Zur Kommission sagte Seehofer: "Das ist kein Placebo, wenn wir drei erfahrene Leute noch dazu nehmen."

Seehofer interpretiert sogar seine Aussage vom Vormittag zum Teil um: "Klarheit heißt nicht, dass wir uns jetzt für eine Person entscheiden." Man habe entschieden, erst einmal keine Personaldebatte zu führen und die aufreibenden Wochen hinter sich zu lassen. Seehofer: "Wir sind alle interessiert an einer gemeinschaftlichen Lösung, die die CSU zusammenführt."

DPA Seehofer und Schröder (Archivbild)

Seehofer will die Entscheidung nach einer Reihe von Einzelgesprächen getroffen haben, die er am Nachmittag nach der Fraktionssitzung führte. Darunter eines mit Markus Söder persönlich. Dazu nur so viel: "Das hat mich ein Stück weiter gebracht in der Erkenntnis." Oder: "Die Atmosphäre war ernsthaft und gut." Und überhaupt: "Man ist in der Politik immer in einem Wettbewerb."

Seehofer plaudert noch ein bisschen über die Berliner Jamaika-Sondierungen: Viele jüngere Sondierer seien zwischenzeitlich einmal eingenickt, er nicht. Zu möglichen Ressortbesetzungen: "Ich hätte bei Jamaika in Vieles einrücken können."

Seehofer sagte auch, dass er die Gespräche mit den Grünen geschätzt habe. Dass diese aber nicht erforderlich gewesen wären, hätte die Union auf der Zielgeraden im Wahlkampf nicht so viel Zustimmung verloren. Und wieder: "Die Ursachen für das Wahlergebnis liegen nicht in München, sondern sie liegen in Berlin."

Das alles hört sich nicht nach einem Politiker an, der demnächst den Wechsel aufs politische Altenteil plant. Die Kritiker Seehofers können sich nur an sehr wenig halten, was er in Aussicht gestellt hat. Zum Beispiel: Es werde eine "vernünftige, tragfähige Lösung" geben. Oder: "Mein Bestreben ist, dass wir die verschiedenen Interessen zusammenführen."

Falschmeldung vom Bayerischen Rundfunk

Während des Tages schien eine Einigung der beiden Alphatiere Schröder und Seehofer nahe. So nahe, dass sie der Bayerische Rundfunk sogar über seinen Twitter-Account als Eilmeldung verkündete: "Die Entscheidung ist nach BR-Informationen schon gefallen: Horst Seehofer bleibt CSU-Chef, Markus Söder wird Ministerpräsident."

Eine Falschmeldung, wie die CSU anschließend rasch klarstellte. Der BR musste sich korrigieren: "Seehofer könnte Parteichef bleiben, Söder Ministerpräsident werden. Unklar ist nach neuen BR-Informationen, ob Seehofer sich dieser Lösung anschließt." Und noch später: "Möglicherweise Entscheidung bei der nächsten CSU-Parteivorstandssitzung."

Möglich, dass die verfrühte Vollzugsmeldung des BR am Ende doch noch zutreffen könnte. Die Ämter aufzuteilen hätte einige Vorteile: Söder müsste im Landtagswahlkampf wenig Rücksicht auf Berliner Befindlichkeiten nehmen. Er hat bereits im Vorfeld erkennen lassen, dass er eine Ämterteilung mitmachen würde, nach Berlin zieht es ihn nicht.

Seehofer wiederum könnte weiter die Rolle ausfüllen, die ihm in den vergangenen Tagen sichtbar Freude machte: Als Strippenzieher, womöglich bald in bewährter Konstellation mit den Sozialdemokraten.

Allerdings wird Seehofer, das zeigt sich nach seiner Rückkehr nach München aus Berlin, kaum etwas freiwillig abgeben, schon gar nicht an Söder.

Der begehrten Staatskanzlei ist Söder noch kein Stück nähergekommen. Zum Auftakt des Sitzungstages sagte er: "Es ist wichtig, dass die CSU wieder zu alter, starker Geschlossenheit findet." Am späten Abend gibt er Fernsehinterviews auf der Straße vor der CSU-Zentrale in der Kälte, bevor sich Seehofer drinnen in der Pressekonferenz ausbreitet.

Man habe nun zehn Tage Zeit, eine "nachhaltige, geschlossene Lösung" zu finden, sagt Söder.