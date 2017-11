Seehofer und der CSU-Machtkampf Er ist noch nicht fällig

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

In Krisenzeiten scharen sich Wähler und Gewählte gerne um ihre Häuptlinge. Von diesem Effekt könnte nach dem Scheitern der Berliner Jamaika-Sondierungen ausgerechnet Horst Seehofer profitieren, der Verhandlungsführer der CSU. Denn er kehrt nicht mit leeren Händen nach München zurück - und ist im parteiinternen Machtkampf mit seinem Finanzminister Markus Söder noch längst nicht geschlagen.

"Ich werde etwas zu den zerstörerischen Abläufen der vergangenen Wochen sagen", kündigte Seehofer am Tag Eins nach dem vorläufigen Scheitern von Schwarz-Gelb-Grün seinen Gegnern den Kampf an. In einer Telefonkonferenz mit Mitgliedern des CSU-Präsidiums sagte Seehofer laut Teilnehmern: "Eine Fortsetzung der Selbstzerstörung wird es mit mir nicht geben." Es gehe darum, "wie wir die Partei für die Herausforderungen im Bund aufstellen". Rücktrittsabsichten klingen anders.

Es ist unwahrscheinlich, dass es bei den Gremiensitzungen der CSU am Donnerstag zu einer offenen Rebellion gegen den Parteichef und Ministerpräsidenten kommt. An diesem Tag kommen zuerst die Landtagsfraktion und am Abend der Vorstand zusammen, um über Strategie und Personal zu beraten.

Eigentlich waren die beiden wichtigen Sitzungen schon für den Samstag vorgesehen, sie wurden aber wegen der Verlängerung in Berlin verschoben. Kurz darauf erreichte der christsoziale Zwist einen vorläufigen Höhepunkt: Seehofers Stellvertreterin Ilse Aigner wurde der Vorschlag zugeordnet, den CSU-Chef per Urwahl wählen zu lassen, sollte Seehofer nicht mehr antreten. Die Initiative löste heftigste Gegenwehr im Lager von Seehofers Rivalen Söder aus.

"Politisches Leichtmatrosentum"

Der Vorschlag sei "ein Lehrbeispiel für politisches Leichtmatrosentum", kritisierte der Kultusminister und Münchener CSU-Chef Ludwig Spaenle. Der CSU-Innenpolitiker Florian Herrmann bezeichnete die Initiative gar als "parteischädigend". Stattdessen forderte Herrmann, "dass sich alle Führungskräfte um den Stärksten gruppieren, und das ist in meinen Augen Markus Söder".

Aber ist Seehofer überhaupt schon fällig? Zwei Punkte kann er zu seinen Gunsten anführen: Er hat bis zum Schluss keine CSU-Kernforderung preisgegeben; womöglich hätte er bei der Zuwanderung eine Klausel erreicht, die er seiner Partei sogar als Obergrenze hätte verkaufen können. Und: An ihm ist Jamaika nicht gescheitert.

So lobte sogar der Grünen-Verhandlungsführer Cem Özdemir seinen Konterpart: "Ich will mich ausdrücklich bedanken auch bei Horst Seehofer und seiner Partei, der ebenfalls aus einer schwierigen Perspektive kommend seinen Beitrag versucht hat zu leisten, dass wir am Ende zusammenkommen."

So intonierten auch CSU-Spitzenpolitiker den Abbruch der Gespräche. "Wir haben sehr konstruktiv diese Verhandlungen geführt", sagt der bayerische Innenminister und Spitzenkandidat, Joachim Herrmann. Er stellte fest, "dass wir uns mit dem allergrößten Teil unserer Positionen durchgesetzt haben, und das war ja gerade in Verhandlungen mit den Grünen nicht unbedingt zu erwarten".

Manfred Weber, der Chef der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament, twitterte: "Wir stehen zur Verantwortung. Zwei Parteien, SPD und FDP, verweigern sich der Verantwortung für Deutschland." In der CSU kursiert die Hoffnung, dass es sich die SPD noch einmal anders überlegt und doch in einer große Koalition einschwenkt.

Für den Fall von Neuwahlen bauen viele Christsoziale auf eine Einsicht ihrer sonst treuen Wähler nach dem Motto: Der Denkzettel ist verpasst, nun können die Abtrünnigen wieder zurückkommen.

Es hätte deutlich enden können für die CSU und für Horst Seehofer. Der Vorsitzende hat zumindest ein Stück Autonomie zurückgewonnen. Nun wartet die ganze Partei auf seine Entscheidung, wieder einmal.

Landtagspräsidentin Barbara Stamm sagte etwa dem Bayerischen Rundfunk: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass meine Partei jetzt auf Horst Seehofer verzichten kann." Doch komplett abblitzen lassen kann Seehofer das Söder-Lager wohl auch nicht, stattdessen steht womöglich eine Aufteilung der Macht auf mehrere Personen bevor, zumindest mittelfristig.

Wie, das deutete Thomas Kreuzer, der Vorsitzende der CSU-Landtagsfraktion, in einem Interview mit dem Deutschlandfunk an. Zur Personalie Söder sagte Kreuzer: "Markus Söder ist ein hervorragender Politiker. Ich kann mir vorstellen, dass er für jedes Amt zur Verfügung steht und für jedes Amt auch in Frage kommt, weil er es gut machen würde." Und zu Alexander Dobrindt: "Ich glaube, dass er ein guter CSU-Vorsitzender wäre, auch im Hinblick darauf, dass dies in Berlin insgesamt schwierig ist im Moment."

Und Seehofer? "Ich halte beide für hervorragende Politiker, aber auch Horst Seehofer, und wir werden uns entsprechend aufstellen."

Zusammengefasst: Die CSU war in den Jamaika-Sondierungen auch belastet vom Machtkampf zwischen Horst Seehofer und Markus Söder. Was bedeutet das Aus der Ampel-Gespräche in Berlin für die Konstellation in München? Seehofer könnte profitieren: Er konnte in den Sondierungen wichtige Positionen seiner Partei behaupten, zudem spekulieren einige Christsoziale darauf, dass abtrünnige Wähler in Bayern sich bei Neuwahlen wieder für die CSU entscheiden könnten. Am Donnerstag will sich Seehofer zu den internen Kämpfen erklären.