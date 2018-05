"Anti-Abschiebe-Industrie" Innenminister Seehofer verteidigt Parteifreund Dobrindt

Seine Aussage zur "Anti-Abschiebe-Industrie" brachte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt viel Kritik ein - sogar CDU-Politiker distanzierten sich. Unterstützung erhält Dobrindt dagegen aus den eigenen Reihen.

CSU-Chef Horst Seehofer nahm Dobrindt vor Kritik aus der CDU und des Anwaltvereins in Schutz. "Niemand will den Rechtsstaat infrage stellen", sagte Seehofer vor einer CSU-Präsidiumssitzung in München. "Das ist ein Argument, das aus der Luft gegriffen ist."

Dass der CSU-Chef Dobrindt beispringt, ist wenig überraschend: Am 14. Oktober wird in Bayern ein neues Landesparlament gewählt. Die CSU stellt schon jetzt in den Wahlkampfmodus. Erst kürzlich ordnete Bayerns Ministerpräsident Markus Söder an, dass alle Behörden mit einem Kreuz ausgestattet werden sollen.

Kritik vom Deutschen Anwaltverein

Dobrindt hatte sich am Wochenende in die Asyldebatte eingeschaltet. Der "Bild am Sonntag" sagte er, wer mit Klagen versuche, die Abschiebung von Kriminellen zu verhindern, arbeite nicht für das Recht auf Asyl, sondern gegen den gesellschaftlichen Frieden. Er hatte wörtlich von einer "aggressiven Anti-Abschiebe-Industrie" gesprochen. Der Deutsche Anwaltverein warf ihm daraufhin vor, den Rechtsstaat zu schwächen. Der Präsident des Vereins forderte eine scharfe Reaktion der SPD: "Kein Demokrat kann das einfach so stehen lassen."

Auch CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer distanzierte sich von den Äußerungen des CSU-Politikers. Deutschland habe ein "gut ausformuliertes Asylrecht" und auch die Rechtswege dazu, sagte Kramp-Karrenbauer im ZDF-"Morgenmagazin". "Und diese Rechtswege werden auch genutzt, das ist auch so vorgesehen."

Seehofer sagte zu der Kritik, man müsse "schon auf die Tatsache hinweisen, dass die Asylbescheide in ungewöhnlich hoher Zahl beklagt werden". "Fast jeder zweite Asylbescheid landet vor Gericht. Das kostet Zeit, bindet Ressourcen, oft in absolut vergleichbaren Sachverhalten."

Zum von Dobrindt verwendeten Begriff einer "Anti-Abschiebe-Industrie" wollte sich Seehofer aber auf Nachfrage nicht äußern. "Ich fahre nicht durchs Land, um pausenlos über eigene Parteifreunde zu reden."

Wer steckt hinter Civey?

Civey ist ein Online-Meinungsforschungsinstitut mit Sitz in Berlin. Das Start-up arbeitet mit unterschiedlichen Partnern zusammen, darunter sind neben SPIEGEL ONLINE auch der "Tagesspiegel", "Cicero", der "Freitag" und Change.org. Civey wird durch das Förderprogramm ProFit der Investitionsbank Berlin und durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung finanziert.