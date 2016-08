Bundestagswahl 2017: Seehofer hält Kanzlerfrage für "selten dämliche Diskussion"

In die durch den SPIEGEL ausgelöste Debatte über eine erneute Kandidatur Angela Merkels hat sich nun auch CSU-Chef Horst Seehofer eingeschaltet. "Die ewigen Diskussionen über Personen sorgen für Politikverdrossenheit", sagte er am Montagabend bei einer Veranstaltung in Landshut. "Das ist alles Käse und Quatsch."

Nach SPIEGEL-Informationen will die Kanzlerin ihre Entscheidung, bei der Wahl 2017 für eine vierte Amtszeit anzutreten, erst im Frühjahr kommenden Jahres bekannt geben. Der Grund: Erst dann wolle die Schwesterpartei CSU verkünden, ob sie Merkel trotz des tiefen Zerwürfnisses in der Flüchtlingspolitik weiter unterstützt.

Die Diskussion sei "selten dämlich", sagte Seehofer nun und sie würde "ganz gewiss nicht von der CSU geführt." Es sei eine logische Folge und zwischen ihm und Merkel abgestimmt, dass im Zuge der Bundestagswahl 2017 erst die offenen Sachfragen und dann die Personalien geklärt werden müssten. Nur "Micky Mäuse" würden anders handeln.

Seehofer machte deutlich, dass die Sachfragen spätestens bis zu den Parteitagen der CSU im November und der CDU im Dezember geklärt sein müssten - dort will sich Merkel wieder zur CDU-Vorsitzenden wählen lassen.

Autoritätsverlust im jeden Preis vermeiden

Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur gelten für Merkel als untrennbar. Als ihr Vorgänger Gerhard Schröder 2004 den SPD-Vorsitz abgab, prophezeite die damalige Oppositionsführerin dem Kanzler einen "Autoritätsverlust auf ganzer Linie". Das sei "der Anfang vom Ende von Kanzler Gerhard Schröder". Ein Jahr später verlor Schröder die Bundestagswahl, Merkel löste ihn ab. So erscheinen Spekulationen unwahrscheinlich, dass sie sich zwar zur CDU-Vorsitzenden wählen lassen könnte, aber erst später etwas zu ihrer Kanzlerkandidatur sagen oder dann darauf verzichten würde.

Denn dann würde Merkel das tun, was sie als schädlich für den Machterhalt der CDU empfände: Vorsitz und Kanzlerschaft nicht in einer Hand zu behalten. Vermutet wird vielmehr, dass Merkel die Vorstandswahl mit der Ankündigung ihrer Kanzlerkandidatur verknüpft - auch, um ein besseres Ergebnis zu bekommen. Denn anders als der SPD wird den Christdemokraten nicht zugetraut, dass sie ihre Kanzlerin und abermalige Kanzlerkandidatin bei einer Vorstandswahl beschädigen. Die CDU will regieren. Einen Dämpfer wegen ihrer Flüchtlingspolitik müsste Merkel eher dann fürchten, wenn sie auch beim CDU-Parteitag im Dezember immer noch zum Kanzleramt schwiege.

Niemand ist unersetzlich

Am ersten Tag nach seinem Urlaub mochte sich Seehofer dennoch nicht vollends hinter Merkel stellen. "Wir sind froh, dass wir sie haben", lobte er Merkel. "Aber wir müssen erst schwierige Fragen klären." Der CSU-Chef betonte aber auch, dass weder Merkel noch er selbst unersetzlich seien: "Niemand ist in keinem Bereich auf Gedeih und Verderb auf jemanden angewiesen."

Knapp ein Jahr nach Merkels Entscheidung für eine offene Flüchtlingspolitik liegt noch immer eine tiefe Kluft zwischen CSU und CDU. Mit ganz pragmatischen wie weitreichenden Folgen: Nach wie vor fände sich an der CSU-Basis kaum jemand, der bereit wäre, Merkel im Wahlkampf zu unterstützen, heißt es etwa aus der CSU-Landtagsfraktion. Aber auch das ist in Bayern ein offenes Geheimnis: Letztlich will die CSU keinen dauerhaften Bruch mit der CDU.

Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner zeigte sich am Montag vor einer Präsidiumssitzung im Konrad-Adenauer-Haus entsprechend forsch: "Angela Merkel wird wieder antreten als Parteivorsitzende am Bundesparteitag und sie wird dann selbst entscheiden, wann sie verkünden wird, dass sie als Kanzlerkandidatin zur Verfügung steht." Sie selbst könne sich als Kanzlerkandidatin "keinen anderen vorstellen als Angela Merkel", ergänzte Klöckner.

Seehofer warnte die Union in der "Süddeutschen Zeitung", keine "Leichtmatrosendiskussionen" zu führen, etwa über künftige Koalitionen. Nach einem SPIEGEL-Bericht über den Besuch des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) bei Merkel waren Spekulationen über ein schwarz-grünes Bündnis für den Bund laut geworden.