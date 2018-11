Seehofer-Rückzug Bis zur letzten Patrone

Nur damit das klar ist: Es wird hier keinerlei Gewähr übernommen. Es kann durchaus sein, dass es morgen schon wieder ganz anders aussieht. Oder in wenigen Minuten. Es ist sogar höchst wahrscheinlich, dass es so kommt. Nach aller Lebenserfahrung muss es gleich soweit sein. "Ping" macht die Eilmeldung: "Seehofer revidiert Rücktrittsabsicht: 'Habe noch viel vor'".

Im Kanzleramt zu Berlin hebt sich eine Augenbraue um einen halben Zentimeter. Ein jähzorniger Aufschrei zerreißt die Beschaulichkeit des Münchner Hofgartens. Irritierte Passanten richten ihre suchenden Blicke nach dem Ursprung des anschwellenden Wutgeheuls, es scheint aus der Bayerischen Staatskanzlei zu kommen. Der Ministerpräsident will nicht gestört werden.

So wird es wohl kommen, es war ja immer so. Doch spielen wir trotzdem auch das eigentlich Unmögliche durch: Nehmen wir einmal an, dass es diesmal stimmt. Dass Horst Seehofer tatsächlich den CSU-Parteivorsitz abgeben will, und irgendwann später vielleicht auch das Amt des Bundesinnenministers. Dass er ernst macht. Kein Rückzug vom Rückzug wie im April 2017, kein Rücktritt vom Rücktritt wie im vergangenen Juli und auch kein Dementi des Rückzugsgerüchts wie vorige Woche. Stellen wir uns also eine bundesdeutsche Politik vor mit Horst Seehofer ohne Amt.

Da wird etwas fehlen. Vor allem ihm. Vor 38 Jahren ist Horst Seehofer zum ersten Mal Bundestagsabgeordneter geworden, er war alles, kennt alles, weiß alles. Ein Vizefraktionschef der Union, der sein Amt im Streit mit Angela Merkel hingeschmissen hat, kehrt überraschend zurück, um der Kanzlerin das Leben schwer zu machen? Für Horst Seehofer nichts Neues. 2005 war er, was Friedrich Merz heute ist: Der Merkel-Schreck der Stunde.

Es lohnt sich, die Reaktionen auf seinen damaligen Rückzug heute nochmal zu lesen. Seehofer war gegangen, weil er einen Kompromiss von CDU und CSU nicht mittragen konnte. Damals hatten sich die Parteichefs Merkel und Stoiber darauf geeinigt, dass die Supermarktkassiererin künftig genauso viel Geld in die gesetzliche Krankenkasse einzahlen solle wie der Vorstandsvorsitzende - nicht anteilig am Einkommen sondern absolut. Diese sogenannte "Kopfpauschale" hielt Seehofer für unsozial.

Im Video: Seehofer will Innenminister bleiben

Video FILIP SINGER/EPA-EFE/REX

Was bleibt von Horst Seehofer?

"Er reißt mit seinem Rücktritt ein großes Loch, das ohne weiteres nicht zu schließen sein wird", kommentierte die Gesundheitsministerin von der SPD. Der Grünen-Chef sagte, mit Seehofer von Bord habe die Union "niemanden mehr, der das Soziale groß schreibt". Und der SPD-Generalsekretär kritisierte: "Das Wegmobben des qualifiziertesten Sozialpolitikers der Union zeigt, dass CDU und CSU das Interesse am Sozialen verloren haben."

Ein Mann, der den Namen seiner Partei ernst nimmt: Christlich-Soziale Union. So wäre Seehofer heute in Erinnerung, wäre er damals nur endgültig weg geblieben. Aber woran wird man sich nun erinnern, wenn er bald geht? Was bleibt von Horst Seehofer?

Am Ende nur der Starrsinn.

Die Zukunft jedoch gehört den Flexiblen. Markus Söder, der ihm nun wohl bald auch als Parteivorsitzender nachfolgen wird, kann jede denkbare Position einnehmen und gleichzeitig ihr Gegenteil. Friedrich Merz, der kommende Mann der CDU, hätte die Grünen früher zum Frühstück verspeist. Heute findet er sie plötzlich ganz toll.

Anders Horst Seehofer. Wenn der etwas einmal als richtig oder falsch erkannt hat, dann bleibt er dabei, fertig, aus. Darum der bittere Streit mit Merkel in der Flüchtlingspolitik. Man kann das Verbohrtheit nennen, aber auch Treue zur eigenen Haltung. Treue war es auch, die ihn am Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen festhalten ließ, als der schon längst untragbar geworden war.

Seehofers demonstratives Beharrungsvermögen ist zwar durchaus respektabel. Gebracht hat es ihm in den vergangenen Jahren allerdings nur noch wenig. In der Flüchtlingspolitik konnte er sich nicht durchsetzen, die sogenannte Obergrenze heißt nicht so und ist auch keine Obergrenze. Von seinem "Masterplan Migration" hat man schon lange nichts mehr gehört. Anstatt die AfD am rechten Rand klein zu machen, hat Seehofer sie mit seiner Fixierung der politischen Debatte auf die Asylpolitik eher befördert als aufgehalten. Dem Mann, der einmal angekündigt hat, das deutsche Sozialsystem "bis zur letzten Patrone" gegen Einwanderung zu verteidigen, ist es mit zu verdanken, dass heute alle durchdrehen, wenn das Wort "Migration" auch nur fällt. Aber wenn Vogelschiss-Gauland das gemeinsame Gedenken an das Ende des Ersten Weltkriegs zu einer Siegesfeier umdeutet, an der die Deutschen nicht teilnehmen sollten, dann kommt nichts vom Innenminister und CSU-Parteichef.

Seinen ehrgeizigen Nachfolger Markus Söder hat Seehofer zwar als charakterschwach identifiziert und lange bekämpft, verhindern konnte er ihn jedoch nicht. Heute wird Söders Kabinett vereidigt. Dass an diesem Tag trotzdem Seehofer die Schlagzeilen bestimmt, ist nur noch eine letzte Stichelei, mehr nicht.

In der Kolumne Agitation und Propaganda schreibt Stefan Kuzmany über die aktuellen Entwicklungen in Politik und Gesellschaft. Abonnieren Sie den Newsletter direkt und kostenlos hier: Ja, ich wünsche unverbindliche Angebote des SPIEGEL-Verlages und der manager magazin Verlagsgesellschaft (zu Zeitschriften, Büchern, Abonnements, Online-Produkten und Veranstaltungen) per E-Mail. Mein Einverständnis hierzu kann ich jederzeit widerrufen. Alle Newsletter

Aufgeben kommt nicht infrage

Warum tritt Horst Seehofer nicht sofort zurück, von allen Ämtern? Warum hat er das nicht schon längst getan? Wieso will er immer noch Innenminister bleiben? Welches Ziel kann er noch erreichen, nachdem ihn offenbar alle Fürsprecher verlassen haben?

Es ist Angela Merkel. Die letzte Motivation Seehofers scheint es zu sein, kein weiterer in der langen Reihe von Männern zu werden, die von der Kanzlerin abserviert wurden. Aufgeben kommt nicht infrage, solange Merkel noch im Amt ist. Darum der CSU-Sonderparteitag erst im Januar: Merkel wird schon nicht mehr Parteichefin sein, wenn Seehofer dieses Amt ebenfalls abgibt. Und darum auch das Festhalten am Innenministerium: Solange Merkel noch regieren kann, kann er das auch. Es gibt nichts mehr, was nicht andere aus seiner Partei übernehmen könnten, nur das eine noch kann allein Horst Seehofer schaffen: Seinen kindischen Wettstreit mit Merkel gewinnen.

Wenn dann der Tag ihres Rücktritts kommt, wenn das Kabinett vom Bundespräsidenten die Entlassungsurkunden erhält, dann wird sich Horst Seehofer einen letzten Trick einfallen lassen. Irgendwie wird er es schaffen, seine Entlassungspapiere erst nach Merkel in Empfang zu nehmen. Hauptsache länger im Amt, und sei es nur für wenige Sekunden.

Und dann, das ist dem Menschen Horst Seehofer zu wünschen, hat er es endlich geschafft. Eine große Leichtigkeit überkommt ihn, ein tiefes, gelöstes Durchatmen. Es ist vollbracht. Er kann jetzt entspannt in die Zukunft blicken.

Wenige Minuten später wird Horst Seehofer seinen ersten Tweet absetzen.