Designierter US-Präsident Seehofer lädt Trump ein

Sollte Donald Trump Bayern besuchen wollen, Horst Seehofer würde ihn willkommen heißen. Aus bayerischen Regierungskreisen hieß es gegenüber dem SPIEGEL, der bayerische Ministerpräsident habe dem künftigen US-Präsidenten unmittelbar nach dessen Wahl schriftlich gratuliert. In dieser Gratulation sei zum Ausdruck gebracht worden, dass der US-Präsident grundsätzlich immer ein gern gesehener Gast in Bayern ist. Mehrere Medien hatten über eine Einladung berichtet.

Seehofer habe in dem Schreiben auch auf die Münchner Sicherheitskonferenz im Februar Bezug genommen. Diese findet traditionell in der bayerischen Landeshauptstadt statt, Gastgeber ist allerdings nicht der Freistaat Bayern. Der gegenwärtige US-Präsident Barack Obama nahm in seiner Amtszeit nicht an der Sicherheitskonferenz teil.

AFP Donald Trump

Seehofers Einladung ist wohl durchaus als Zeichen zu verstehen, um Aufmerksamkeit für einen aus seiner Sicht selbstverständlichen Fakt zu generieren: Dass man demokratische Wahlen und Entscheidungen anderer Völker zu akzeptieren habe.

In einem Gratulationstelefonat nach der US-Wahl hatte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) Trump mitgeteilt, dass sie sich darauf freue, ihn spätestens zum G-20-Gipfel Anfang Juli in Hamburg begrüßen zu können.