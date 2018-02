Scheidender Ministerpräsident Seehofer sieht Mängel bei Merkel in "Stilfragen"

CSU-Chef Horst Seehofer hat sich von der Planung der CDU-Vorsitzenden Angela Merkel distanziert, bereits am Sonntag die Ministerkandidaten ihrer Partei zu benennen. "Posten soll man erst verteilen, wenn eine Regierung auch steht", sagte Seehofer der "Augsburger Allgemeinen". "Das ist eine Stilfrage."

Die CDU will ihre Kandidaten am Sonntag bekannt geben. Am Montag ist dann ein Sonderparteitag geplant. Parteichefin Merkel reagiert damit auf Forderungen gerade junger Abgeordneter wie Junge-Union-Chef Paul Ziemiak, die über die Namen unbedingt vor dem Sonderparteitag Kenntnis haben wollen.

Für die CSU-Ministerposten hält sich Seehofer noch bedeckt. "Erneuerung hat immer auch mit Personen zu tun", sagte er lediglich. Sein Handyspeicher sei voll mit Bewerbungen und Unterstützungsschreiben, sagt er. Klar ist bereits, dass Seehofer selbst Bundesinnenminister werden will.

Ob es eine Große Koalition im Bund überhaupt geben wird, entscheidet sich mit dem Ausgang des SPD-Mitgliederentscheids, dessen Ergebnis am 4. März bekannt gegeben werden soll. Bei den Sozialdemokraten gibt es gegen einen Eintritt in eine weitere Große Koalition große Vorbehalte.

Für den Fall, dass die Koalition zustande kommt, verspricht Seehofer eine zügige Umsetzung der beschlossenen Vorhaben zur Begrenzung der Zuwanderung. Noch vor der bayerischen Landtagswahl im Herbst werde eine neue Bundesregierung ein Gesetz verabschieden, das alles Verabredete regele.

Demnach sollen unter anderem Marokko, Tunesien und Algerien zu sicheren Drittländern erklärt werden, in die abgelehnte Asylbewerber dann einfacher abgeschoben werden könnten. Außerdem sollen in den Grenzregionen mehrere sogenannte Aufnahmezentren eingerichtet werden, in denen Flüchtlinge bleiben, bis über ihre Anträge entschieden worden ist. Sollte sich die SPD dem verweigern, "wäre die Regierung am Ende", warnte Seehofer.