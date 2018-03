Seehofers neuer Ministerjob Große Pläne, große Baustellen

Superminister wird sich Horst Seehofer, 68, auch in Zukunft nicht nennen dürfen, auch wenn sich das neue Amt aus seiner Sicht so anfühlt. Aber die Erweiterung des Bundesinnenministeriums (BMI) um zusätzliche Bereiche ist nun offiziell. In dem SPIEGEL ONLINE vorliegenden "Organisationserlass", den Kanzlerin Angela Merkel nach ihrer Wiederwahl an alle Ministerien verschickt hat, heißt es unter Punkt II, dass sich das Haus künftig "Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat" nennen darf.

Dann werden unter III. die Zuständigkeiten aufgelistet, die aus den Ressorts für Umwelt und Verkehr in Seehofers Ministerium wandern: so gut wie alles, was mit Bauen, Wohnen und Demografie zu tun hat.

Dass sich der CSU-Chef in seiner neuen Rolle schon pudelwohl fühlt, war am Mittwoch nach seiner Vereidigung im Bundestag zu erleben: Während fast alle anderen Kabinettsmitglieder die Regierungsbänke im Plenarsaal schon wieder verlassen hatten, blieb Seehofer einfach sitzen - und empfing nacheinander eine große Schar von Gratulanten.

Die Wehmut, von der Seehofer noch zu Wochenbeginn bei der Unterzeichnung des Koalitionsvertrags gesprochen hatte, davon war am Mittwoch - einen Tag nach seiner letzten Kabinettssitzung als bayerischer Ministerpräsident - jedenfalls nur noch wenig zu erkennen.

Vielleicht liegt es auch daran, dass ihn der neue Job in Berlin schon so in Beschlag genommen hat: Der selbsternannte "Erfahrungsjurist" Seehofer wird mit dem BMI ein Haus führen, das seinen Vorgänger Thomas de Maizière von der CDU an die Grenze seiner Kräfte geführt hat. Wohlgemerkt, noch in seiner bisherigen Form - also ohne die zusätzlichen Bereiche. De Maizière ist übrigens ein Politiker, dessen preußisches Arbeitsethos legendär ist.

Flüchtlingskrise, Terrorbekämpfung, Cyberabwehr, Migration und Integration - und jetzt auch noch Bauen und Heimat. Man wird tatsächlich einen Superminister brauchen, um all das zu bewältigen. Nebenher soll Seehofer als Parteichef noch gemeinsam mit dem künftigen Ministerpräsidenten Markus Söder die absolute CSU-Mehrheit bei der bayerischen Landtagswahl im Herbst verteidigen.

De Maizière äußerte Zweifel am Gelingen

Der scheidende Innenminister hatte kürzlich in einem Interview sachte Zweifel angemerkt, ob Seehofer alles in seinem neuen Haus hinbekommt - bei der offiziellen aber nicht-öffentlichen Amtsübergabe am Mittwochvormittag war davon keine Rede: De Maizière verabschiedete sich von den BMI-Mitarbeitern , wie man ihn zumeist kennengelernt hatte: nüchtern. Gut zwanzig Minuten lang sprach er über das Wesen des Ministeriums, berichten Zuhörer, dann war der Neue dran.

Seehofer lobte seinen Vorgänger, sprach von einem "exzellenten Haus", das er übernehme, bat um kritische Mitarbeit. Die eine oder andere Neuerung werde es aber geben, kündigte Seehofer an - ob nur durch die neuen Zuständigkeiten oder darüber hinaus, ließ er offen. Was Seehofer auch noch versprach: Tempo.

Am Wochenende hatte er bereits einen sogenannten "Masterplan für schnellere Asylverfahren und konsequentere Abschiebungen" angekündigt, was manchen Fachpolitiker amüsiert zurückließ: Für die Abschiebung von ausreisepflichtigen Flüchtlingen sind die Bundesländer zuständig - der bisherige Ministerpräsident Seehofer weiß das sicherlich -, bei de Maizière hatte dieser Umstand regelmäßig für Frust gesorgt.

Die ersten Gespräche mit den wichtigsten BMI-Leuten hat Seehofer bereits geführt, am Mittwochabend tauschte er sich sowohl mit den Parlamentarischen Staatsekretären aus, deren Zahl von zwei auf drei aufgestockt wurde, sowie mit den beamteten Staatssekretären: Von denen wird es künftig fünf statt drei geben - je einen zusätzlich für die neuen Bereiche.

Da aber zurzeit gerade mal zwei beamtete Staatssekretäre da sind, dürfte auch für den Novizen Seehofer bald augenscheinlich werden, wie groß die Probleme sind. Vor allem durch die Rückkehr von Emily Haber ins Auswärtige Amt ist eine Riesenlücke entstanden, die wohl erstmal bleiben wird: Haber war als Staatsekretärin für den Bereich Sicherheit und Flüchtlinge zuständig. Seehofer wollte, dass seine bisherige Staatskanzleichefin Karolina Gernbauer von München mit ihm nach Berlin wechselt - aber die als Organisationswunder geltende Top-Beamtin will, so ist zu hören, definitiv in Bayern bleiben.

Nicht nur an der Spitze gleicht das Ministerium personell allerdings im Moment einer Baustelle - auch in den Ebenen darunter. Alleine in den beiden neuen Bereichen sind um die hundert Stellen neu zu besetzen, dem Vernehmen nach ist man auch dafür insbesondere in der bayerischen Landesverwaltung auf der Suche nach geeigneten und Berlin-willigen Leuten.

Ob man in diesem Zustand so ohne weiteres Tempo wird machen können?

