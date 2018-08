CSU-Innenminister Seehofer stichelt erneut gegen Merkel

Eigentlich macht Horst Seehofer gerade Urlaub. In seinem Ferienhaus in Schamhaupten im Altmühltal, eine halbe Stunde außerhalb von Ingolstadt, erholt sich der CSU-Chef von den ersten Monaten als Innenminister der Großen Koalition.

Eigentlich. Denn für das ARD-Sommerinterview unterbricht Seehofer am Sonntag seinen Urlaub. Und er macht klar, dass in der Bundesregierung keine Ruhe oder gar Harmonie herrscht. Auch in der Sommerpause nicht. Seehofer, der die Koalition im Asylstreit an den Rand des Bruchs gebracht hat, stichelt weiter.

Er fordert mehr Unterstützung von CDU und SPD für die umstrittenen Ankerzentren und richtet sich dabei explizit an die Kanzlerin. Auf die Frage, ob SPD-Chefin Andrea Nahles bei den sozialdemokratischen Ministerpräsidenten stärker für das Konzept werben müsse, antwortet Seehofer: "Ja, unter anderem. Wir haben noch die Parteivorsitzende Angela Merkel."

Eine klare Spitze gegen die Kanzlerin. Sie soll die Ankerzentren bei den CDU-Landeschefs durchsetzen.

Auch beim Thema bilaterale Abkommen in der Migrationspolitik provoziert Seehofer Merkel: Eigentlich hat der Innenminister angekündigt, bis Anfang August Vereinbarungen mit Griechenland, Spanien und Italien vorzulegen. Dabei geht es um die Rücknahme von Migranten, die bereits in einem jener Länder Asyl beantragt haben.

Seehofer sagt nun, er hoffe, in der kommenden Woche - "der ersten richtigen Augustwoche" - Klarheit zu haben, ob es klappt. Aber: "Wegen der Komplexität" müssten eventuell die Regierungschefs noch einmal miteinander reden.

Im Klartext: Wenn Seehofer die Abkommen nicht hinbekommt, muss Merkel ran. Der CSU-Chef würde also sein Problem auf die Kanzlerin abwälzen und sich genüsslich anschauen, was sie so erreicht.

SPD-Vize nennt Seehofer "krasse Fehlbesetzung"

In der SPD stoßen Seehofers Äußerungen am Sonntag auf scharfe Kritik. "Der Innenminister ist ein Totalausfall und eine krasse Fehlbesetzung", sagt Parteivize Ralf Stegner dem SPIEGEL. "Seehofer sollte endlich mal seine Arbeit machen und umsetzen, was wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben."

Beim Thema Ankerzentren wirft Stegner, der auch schleswig-holsteinischer SPD-Landeschef ist, Seehofer vor, er versuche Dinge durchzusetzen, mit denen die CSU in den Koalitionsverhandlungen gescheitert sei. Zum Beispiel die generelle Einführung von Sach- statt Geldleistungen oder die Absenkung der Sozialtransfers für geflüchtete Menschen. "Asylbewerber zu Wahlkampfzwecken zu schikanieren, ist mit der SPD nicht zu machen", sagt Stegner.

In zehn Wochen wird in Bayern ein neuer Landtag gewählt. Und die CSU droht laut Umfragen nicht nur ihre absolute Mehrheit zu verlieren - die Partei könnte sogar unter 40 Prozent fallen. Seehofer sagt im ARD-Sommerinterview, er glaube fest daran, die absolute Mehrheit verteidigen zu können. Die CSU sei "gut drauf und hoch motiviert".

In der Schwesterpartei CDU verweisen viele dagegen darauf, dass der Konflikt über die Asylpolitik beiden geschadet habe - CDU und CSU. "Die Art und Weise, wie wir gestritten haben, lässt am Ende nur Verlierer zurück", sagte CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer der "Rheinischen Post". Dies habe "Verletzungen hinterlassen und Friktionen", ergänzte sie. "Darüber müssen wir auch noch einmal sprechen, und das müssen wir in den beiden Parteien auch noch einmal aufarbeiten."

Seehofer spricht von "Sprachpolizei"

Solche selbstkritischen Töne sind von Seehofer nicht zu hören. Er habe sich "sehr genau geprüft", ob er Sätze gesagt habe, die man nicht sagen sollte, und "komme nicht zu dem Ergebnis, dass hier falsche Sätze geprägt wurden", so Seehofer.

Und die Kritik an seiner sprachlichen Verknüpfung von 69 Abschiebungen mit seinem 69. Geburtstag? Daran sind laut Seehofer die Medien schuld, die ein falsches Bild seiner Pressekonferenz zum sogenannten Masterplan Migration gezeichnet hätten. Der CSU-Chef spricht mit Bezug auf die Kritik an seiner Partei dann auch noch von einer "Sprachpolizei". Diese wolle "uns bevormunden, was wir sagen dürfen".

Ähnlich hatte Seehofer Ende Juli schon auf Kritik von Verfassungsgerichtspräsident Andreas Voßkuhle reagiert. "Sprachpolizei" - diesen Begriff hat man bislang vor allem von AfD-Politikern gehört.

