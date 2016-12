Horst Seehofer "Die Obergrenze wird kommen"

CSU-Chef Horst Seehofer hat die Abschiebung abgelehnter Asylbewerber nach Afghanistan verteidigt. "Und ich hoffe, dass es keine einmalige Aktion ist", sagte er in der ARD-Sondersendung "Farbe bekennen". Radikale Kräfte in Deutschland hätten nur dann keinen Erfolg, wenn abgelehnte Asylbewerber auch in ihre Länder zurückkehren müssen, sagte der bayerische Ministerpräsident.

Die erste Sammelabschiebung abgelehnter Asylbewerber nach Afghanistan hatte für Protest bei Opposition und Nichtregierungsorganisationen gesorgt. Seehofer sagte nun, die Afghanen würden in gesicherte Regionen ihres Heimatlandes zurückgebracht. Deutsche Soldaten gewährleisteten in Afghanistan die Sicherheit der Bevölkerung. In diese Regionen nicht abzuschieben - "das versteht doch kein Mensch".

"Die Obergrenze wird kommen"

Zudem sprach Seehofer über eine Obergrenze für Flüchtlinge - er erklärte sie zur Bedingung für eine Regierungsbeteiligung der CSU nach der Bundestagswahl. Es könnten nur 200.000 Menschen jährlich kommen, "als Bürgerkriegsflüchtlinge, als Asylbewerber, weil wir nur bei der Größenordnung die Aufgabe schaffen werden". Zudem kündigte Seehofer an, die CSU werde ohne Festlegung einer Obergrenze in die Opposition gehen. "Sie haben es gut verstanden", sagte er auf entsprechende Nachfrage.

Ob das Obergrenze oder Höchstgrenze heiße, sei zweitrangig. "Wir garantieren der Bevölkerung, dass die CSU dies bei einer möglichen neuen Regierungsbeteiligung gewährleisten wird. Das ist unsere Garantenstellung gegenüber der Bevölkerung - und die halten wir ein."

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) lehnt eine Obergrenze ab. Seehofer sagte nun, die CSU werde sich in dem Punkt gegen die CDU durchsetzen: "Die Obergrenze wird kommen."

Rot-Grün? Nicht ausgeschlossen

Schon Ende November hatte Seehofer eine "Begrenzung" der Zuwanderung als Bedingung für eine neuerliche CSU-Regierungsbeteiligung genannt, nicht aber eine "Obergrenze". Er garantiere den Wählern, "dass wir die Begrenzung durchsetzen. Wir werden nur dann in Berlin mitregieren, wenn das realisiert wird", sagte er damals der "Augsburger Allgemeinen".

Eine Koalition mit den Grünen nach der Bundestagswahl 2017 schloss Seehofer nicht aus. "Das ist im Gegensatz zur Obergrenze bei mir jetzt kein Ausschluss-Argument. Aber ich kämpfe nicht für Schwarz-Grün. Dass das klar ist." Es sei das Ziel der CSU, gemeinsam mit Merkel in den Wahlkampf zu ziehen - auch wenn es "diesen Differenzpunkt in der Zuwanderung" gebe.