GroKo zum Familiennachzug Große Konfrontation

Es gibt Menschen in der SPD, die mit Teilen des Koalitionsvertrags unzufrieden sind. Das ist weder neu noch überraschend. Einer der Punkte, der einige Sozialdemokraten schon zu Beginn der Sondierungsverhandlungen vergrätzt hat, ist der Familiennachzug bei Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutzstatus.

Das Konfliktpotenzial war groß: Die CSU hatte Wahlkampf mit der Obergrenze gemacht, die SPD wollte den bereits ausgesetzten Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte am liebsten so schnell wie möglich wieder einführen.

Die Delegierten der SPD gaben ihrer Parteispitze nach den Sondierungen Anfang des Jahres den Auftrag, bei den Koalitionsverhandlungen in diesem Punkt nachzubessern. In einem Sondierungspapier hatten CDU/CSU und SPD zuvor beschlossen, den Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtigten auf 1000 Personen pro Monat zu begrenzen.

Im Koalitionsvertrag wurde zusätzlich vereinbart, dass in Härtefällen jenseits des beschlossenen Kontingents Familienangehörige nachgeholt werden können. Trotzdem: Der Familiennachzug sei ein schmerzhafter Kompromiss, sagte damals schon Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin Manuela Schwesig (SPD).

Nun hat Innenminister Horst Seehofer einen Gesetzentwurf zur Neuregelung des Familiennachzugs in die Ressortabstimmung gegeben. Der Entwurf wurde also vom Innenministerium an andere Häuser, die das Gesetz betrifft, geschickt. Etwa an das Familienministerium, das Justizministerium und an das Auswärtige Amt. Auch Pressevertreter erhielten vorab den Entwurf, er wurde "durchgestochen". Zuerst berichtete das Redaktionsnetzwerk Deutschland darüber. Auch dem SPIEGEL liegt der Entwurf vor.

SPD-Linke kritisiert Entwurf heftig

Schnell entspann sich zum neuen Gesetz die passende Geschichte. Seehofer wolle Hartz-IV-Empfängern den Familiennachzug verbieten. Der Innenminister verärgere die SPD mit immer neuen Auflagen, war auch bei SPIEGEL ONLINE zu lesen.

Die Opposition zeigte sich entrüstet. "Der im Koalitionsvertrag ohnehin schon geschredderte Familiennachzug wäre mit dem Ausschluss von Empfängern von Sozialleistungen komplett tot", sagte Grünen-Chefin Annalena Baerbock dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Die SPD zog fleißig mit: "An vielen Stellen geht der Entwurf deutlich über den schon in den Koalitionsverhandlungen abgesteckten Rahmen hinaus. Und dieser Rahmen war schon schwer erträglich" sagte etwa der Vorsitzende der SPD-Arbeitsgemeinschaft für Migration und Vielfalt, Aziz Bozkurt, der "Welt". SPD-Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis empörte sich im Deutschlandfunk: Die CSU wolle die hart erkämpfte Härtefallregelung wieder zurückfahren, das sei dem Wahlkampf in Bayern geschuldet. Doch mit Menschenleben mache man keinen Wahlkampf.

DPA Im Februar 2018 protestieren Flüchtlinge in Berlin gegen die Aussetzung des Familiennachzugs

Die Kritik der SPD-Linken ist verständlich, vor allem wenn man bedenkt, dass sie schon mit der Formulierung im Koalitionsvertrag nicht einverstanden waren. Aber sie unterstellt Seehofers Ministerium, sich nicht an die Vereinbarungen im Vertrag zu halten.

Das stimmt so nicht.

Dass Menschen, die Sozialleistungen beziehen, der Familiennachzug versagt werden kann, steht wortgleich in der jetzigen Fassung des Aufenthaltsgesetzes und kann von jedem eingesehen werden. Menschen mit subsidiärem Schutz sind davon ausgenommen. Daran will der vorliegende Entwurf nichts ändern.

Verschärft werden soll die Regelung bei Straftätern: Der Familiennachzug zu terroristischen Gefährdern, Hasspredigern und Leitern verbotener Vereine soll künftig untersagt werden. Das Gesetz will verhindern, dass Rückkehrer aus dem Umfeld dschihadistischer Gruppierungen im Irak und in Syrien Familienangehörige nachholen können.

Das soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich aus dem vorliegenden Gesetzestext Unklarheiten ergeben - über die wird aber bislang nur selten geredet.

Ein Beispiel: In dem Entwurf heißt es, dass monatlich bis zu 1000 nationale Visa für eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden können. Ob aber das Kontingent, sollte es nicht voll ausgeschöpft werden, zum nächsten Monat verfällt oder nicht, ist nicht umfassend geregelt.

Auch Sachthemen bergen Konfliktpotenzial

"Für uns bedeutet das im Koalitionsvertrag vereinbarte monatliche Kontingent von 1000 Personen, dass pro Jahr 12.000 Familienangehörige nach Deutschland geholt werden dürfen", sagt der rechtspolitische Sprecher der SPD, Johannes Fechner, dem SPIEGEL. Auch Außenminister Heiko Maas machte während eines Besuchs in Jordanien deutlich: Er würde keinem Entwurf zustimmen, der das Kontingent eher verringere.

Fechner vermutet weiteren Diskussionsbedarf: "Ich habe in den Medien noch nichts darüber vernommen, dass in dem Gesetzentwurf etwas zu einheitlichen Regelungen, die beispielsweise für alle Botschaften gelten, steht. Was sind die Kriterien für die Auswahl der Personen, die nachgeholt werden dürfen? Wer ist für die Gewichtung der Kriterien zuständig? Diese Fragen müssten dringend im Gesetzestext geklärt werden", sagt er.

Koalition streitet lieber laut

Doch um juristische Feinheiten und Formulierungen ging es in den vergangenen Tagen eher nicht. Sondern darum, dass die SPD-Linke noch einmal ihren Unmut zum Koalitionsvertrag loswerden wollte. Zeitgleich machte die CSU deutlich, dass sie beim Thema Migration und Flüchtlinge besonders hart durchgreifen wollen.

Das zeigte auch ein Schlagabtausch zwischen CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt und SPD-Vize Ralf Stegner. Dobrindt warf Stegner "Sozi-Fantasien von Deutschland als Weltsozialstaat" vor. Die landeten nun auf dem harten Boden des Koalitionsvertrags. Darin hätten sie vereinbart, den Anspruch auf Familiennachzug endgültig abzuschaffen. Stegner konterte auf Twitter: Abgeschafft habe die CSU allenfalls das C in ihrem Namen, wenn sie im Wettbewerb mit Rechtspopulisten deren Parolen nachplapperte.

Twitter-Streit zwischen Stegner und Dobrindt:

Abgeschafft hat die CSU allenfalls das C in ihrem Namen, wenn sie im Wettbewerb mit den Rechtspopulisten deren Parolen nachplappert. 1000 Menschen im Monat + humanitäre Härtefallregelung beim Familiennachzug sind im Vertrag vereinbart und werden ohne Abstriche umgesetzt. https://t.co/jXkLlqgGU5 — Ralf Stegner (@Ralf_Stegner) 5. April 2018

Ex-SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann warnt seine Kollegen: "Der Streit über die sozialpolitischen Modalitäten des Familiennachzugs sollte sofort beendet werden. Die künstliche Aufregung klärt nichts, sie hilft nicht, sondern schadet nur", sagte er dem SPIEGEL. Strittige Punkte sollten in Ausschüssen des Bundestags besprochen werden.

Der Streit um den Familiennachzug zeigt aber einmal mehr: Statt über Sachthemen zu diskutieren, haben die Großkoalitionäre scheinbar ein größeres Interesse daran, sich nach links und rechts zu profilieren. Ob sich so konstruktive Politik machen lässt, ist fragwürdig.

Wie funktioniert die Civey-Methodik? Das Meinungsforschungsinstitut Civey arbeitet mit einem mehrstufigen vollautomatisierten Verfahren. Alle repräsentativen Echtzeitumfragen werden in einem deutschlandweiten Netzwerk aus mehr als 20.000 Websites ausgespielt ("Riversampling"), es werden also nicht nur Nutzer von SPIEGEL ONLINE befragt. Jeder kann online an den Befragungen teilnehmen und wird mit seinen Antworten im repräsentativen Ergebnis berücksichtigt, sofern er sich registriert hat. Aus diesen Nutzern zieht Civey eine quotierte Stichprobe, die sicherstellt, dass sie beispielsweise in den Merkmalen Alter, Geschlecht und Bevölkerungsdichte der Grundgesamtheit entspricht. In einem dritten Schritt werden die Ergebnisse schließlich nach weiteren soziodemografischen Faktoren und Wertehaltungen der Abstimmenden gewichtet, um Verzerrungen zu korrigieren und Manipulationen zu verhindern. Weitere Informationen hierzu finden Sie auch in den Civey FAQ. Warum ist eine Registrierung nötig? Die Registrierung hilft dabei, die Antworten zu gewichten, und ermöglicht so ein Ergebnis für die Umfragen, das für die Wahlbevölkerung in Deutschland repräsentativ ist. Jeder Teilnehmer wird dabei nach seinem Geschlecht, Geburtsjahr und Wohnort gefragt. Danach kann jeder seine Meinung auch in weiteren Umfragen zu unterschiedlichen Themen abgeben. Wie werden die Ergebnisse repräsentativ? Die Antwort jedes Teilnehmers wird so gewichtet, dass das Resultat einer Umfrage für die Grundgesamtheit repräsentativ ist. Bei der Sonntagsfrage und beim Regierungsmonitor umfasst diese Grundgesamtheit die wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland. Die Gewichtung geschieht vollautomatisiert auf Basis der persönlichen Angaben bei der Registrierung sowie der Historie früherer Antworten eines Nutzers. Weitere Details zur Methodik stehen im Civey-Whitepaper. Erreicht man online überhaupt genügend Teilnehmer? Meinungsumfragen werden in der Regel telefonisch oder online durchgeführt. Für die Aussagekraft der Ergebnisse ist entscheidend, wie viele Menschen erreicht werden können und wie viele sich tatsächlich an einer Umfrage beteiligen, wenn sie angesprochen werden. Internetanschlüsse und Festnetzanschlüsse sind in Deutschland derzeit etwa gleich weit verbreitet - bei jeweils rund 90 Prozent der Haushalte, Mobiltelefone bei sogar 95 Prozent. Die Teilnahmebereitschaft liegt bei allen Methoden im einstelligen Prozentbereich, besonders niedrig schätzen Experten sie für Telefonumfragen ein.

Es gibt also bei beiden Methoden eine Gruppe von Personen, die nicht erreicht werden kann, weil sie entweder keinen Anschluss an das jeweilige Netz hat oder sich nicht an der Umfrage beteiligen möchte. Deshalb müssen für ein aussagekräftiges Ergebnis immer sehr viele Menschen angesprochen werden. Civey-Umfragen sind derzeit neben SPIEGEL ONLINE in mehr als 20.000 andere Webseiten eingebunden, darunter auch unterschiedliche Medien. So wird gewährleistet, dass möglichst alle Bevölkerungsgruppen gut erreicht werden können. Woran erkenne ich die Güte eines Ergebnisses? Bis das Ergebnis einer Umfrage repräsentativ wird, müssen ausreichend viele unterschiedliche Menschen daran teilnehmen. Ob das bereits gelungen ist, macht Civey transparent, indem zu jedem Umfrageergebnis eine statistische Fehlerwahrscheinlichkeit angegeben wird. Auch die Zahl der Teilnehmer und die Befragungszeit werden für jede Umfrage veröffentlicht. Was bedeutet es, wenn sich die farbigen Bereiche in den Grafiken überschneiden? In unseren Grafiken ist der statistische Fehler als farbiges Intervall dargestellt. Dieses Intervall zeigt jeweils, mit welcher Unsicherheit ein Umfragewert verbunden ist. Zum Beispiel kann man bei der Sonntagsfrage nicht exakt sagen, wie viel Prozent eine Partei bei einer Wahl bekommen würde, jedoch aber ein Intervall angeben, in dem das Ergebnis mit hoher Wahrscheinlichkeit liegen wird. Überschneiden sich die Intervalle von zwei Umfragewerten, dann können streng genommen keine Aussagen über die Differenz getroffen werden. Bei der Sonntagsfrage heißt das: Liegen die Umfragewerte zweier Parteien so nah beieinander, dass sich ihre Fehlerintervalle überlappen, lässt sich daraus nicht ableiten, welche von beiden aktuell bei der Wahl besser abschneiden würde. Was passiert mit meinen Daten? Die persönlichen Daten der Nutzer werden verschlüsselt auf deutschen Servern gespeichert und bleiben geheim. Sie dienen allein dazu, die Antworten zu gewichten und sicherzustellen, dass die Umfragen nicht manipuliert werden. Um dies zu verhindern, nutzt Civey statistische wie auch technische Methoden.

Wer steckt hinter Civey?

Civey ist ein Online-Meinungsforschungsinstitut mit Sitz in Berlin. Das Start-up arbeitet mit unterschiedlichen Partnern zusammen, darunter sind neben SPIEGEL ONLINE auch der "Tagesspiegel", "Cicero", der "Freitag" und Change.org. Civey wird durch das Förderprogramm ProFit der Investitionsbank Berlin und durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung finanziert.