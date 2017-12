CSU-Parteitag Dass a Ruah is!

Wie das künftig nicht laufen soll in der CSU, konnte man neulich bei der Presse-Weihnachtsfeier in der Parteizentrale beobachten: Da bildeten sich sofort zwei Menschentrauben - eine um den Stehtisch, an dem Horst Seehofer lehnte, und eine um den von Markus Söder. Und daran änderte sich nichts, bis der Parteichef und bayerische Ministerpräsident und sein designierter Nachfolger im Amt des Regierungschefs die Feier verließen.

Dabei sollen Seehofer, 68, und Söder, 50, doch jetzt ganz eng miteinander sein. Bei den Sozialdemokraten würde man sagen: Sie schreiten Seit' an Seit'. Bei ihrem Parteitag am Freitag und Samstag in Nürnberg will die CSU die neue Einigkeit demonstrieren.

Aber so einfach wird es nicht werden. Wie auch, wenn da plötzlich zwei absolute Alphamänner Freunde sein sollen, die sich die vergangenen Jahre in mehr oder weniger offener Feindschaft gegenüberstanden.

Fünf Jahre ist es her, dass Seehofer dem Rivalen vorwarf, "zu viele Schmutzeleien" zu verbreiten. Auch das geschah übrigens auf einer CSU-Weihnachtsfeier mit Journalisten. Immer wieder hat Seehofer seitdem intern und in öffentlichen Andeutungen zu verstehen gegeben, dass er Söder vor allem charakterlich als Nachfolger für ungeeignet hält.

Verhindern konnte Seehofer seinen Erzfeind am Ende nicht. "Wir sollten die Vergangenheit jetzt einfach mal ruhen lassen", sagte er dem SPIEGEL. "Die politische Steinzeit ist was für Historiker." Und Söder verkündete in der "Welt": "Horst Seehofer und ich sind eine Verantwortungsgemeinschaft und jeder weiß, um was es geht."

Im Interesse ihrer Partei und des Freistaats wollen sich die beiden unterhaken - die Grundlage dafür soll auf dem Parteitag gelegt werden: Seehofer stellt sich als Parteichef zur Wiederwahl, der bisherige Finanzminister Söder soll von den rund 800 Delegierten als Spitzenkandidat für die Landtagswahl im kommenden Jahr nominiert werden.

Geschlossenheit heißt ab sofort die CSU-Losung, nachdem die Partei monatelang so zerstritten aufgetreten war, dass man selbst bei der politischen Konkurrenz schon Mitleid bekommen konnte. In Nürnberg, ironischerweise die Heimatstadt des designierten Ministerpräsidenten Söder, soll die christsoziale Harmonie jetzt entsprechend inszeniert werden.

Ziel der Operation: ein gutes Ergebnis bei der Landtagswahl im Herbst nächsten Jahres. Dass es erneut für die absolute Mehrheit reichen wird, davon redet im Moment zwar keiner mehr in der CSU, zu hart war der Absturz bei der Bundestagswahl mit knapp 39 Prozent, zu schlecht sind die aktuellen Umfragewerte. "Demut" ist dagegen ein Wort, das man neuerdings vom christsozialen Spitzenpersonal hört. Es klingt ungewohnt.

Bayern ist plötzlich nicht mehr das Land der Superlative und Quasi-Paradies auf Erden, sondern laut Söder "auf einem unglaublich hohen Niveau, aber es kann noch besser werden". Dass mehr als zwölf Prozent der bayerischen Bundestagswähler ihr Kreuzchen bei der AfD gemacht haben, hat bei der CSU Wirkung gezeigt.

Dass Seehofer wenigstens eines seiner Ämter abgeben und Platz für personelle Erneuerung machen muss, hat er schließlich eingesehen - zumindest als Parteichef will er aber fürs Erste weitermachen: Vielleicht gibt es in Berlin ja demnächst mit der SPD eine Große Koalition zu verhandeln, da soll Seehofer all sein Geschick und seine politische Erfahrung für die CSU einbringen, danach könnte er sogar ein Ministeramt im Bund übernehmen.

Je besser Seehofers Resultat auf dem Parteitag, umso stärker die Position der CSU in Berlin, heißt es bei den Christsozialen. Er selbst, so berichtet die "Süddeutsche Zeitung", habe im Vorstand schon mal gescherzt: Je schlechter sein Ergebnis, desto später werde er sein Amt als Ministerpräsident räumen.

Falls die Delegierten maximale Harmonie wollen, werden sie ihn also vielleicht sogar mit mehr als jenen 87,2 Prozent wählen, die er vor zwei Jahren bekam. Und Söder anschließend maximal euphorisch zum Spitzenkandidaten küren. Wobei: Anders als bei der großen Schwester CDU sind viele Delegierte auf CSU-Parteitagen keine Funktionäre und Berufspolitiker - also auch mal für Überraschungen gut.

Deshalb ist auch schwer einzuschätzen, wie die geschäftsführende Kanzlerin und CDU-Vorsitzende Angela Merkel am Freitagabend in Nürnberg empfangen wird. Zum ersten Mal seit dem Eklat 2015, als Seehofer auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise die neben ihm stehende Kanzlerin minutenlang auf offener Bühne maßregelte, ist Merkel wieder zu Gast auf einem CSU-Parteitag.

Der Vorsitzende dürfte diesmal bemüht sein, ein freundlicher Gastgeber zu sein, schließlich hat man sich ja in der Flüchtlingspolitik verständigt, auch in den Jamaika-Sondierungen rückten CDU und CSU wieder näher zusammen. Doch ob die Delegierten so schnell vergessen haben?

Vielleicht wollen sich diesmal aber wirklich alle liebhaben bei der CSU. Merkel inklusive.

Im Video: Der Seehofer-Rückzug