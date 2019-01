Seehofers Abschied als CSU-Chef Servus, Horst

Prälat Karl Jüsten, 57, Leiter des Kommissariats der deutschen Bischöfe in Berlin: Nachdem Horst Seehofer das Amt des Parteivorsitzenden der CSU und das des Ministerpräsidenten in Bayern übernommen hatte, mussten wir leider unseren Hintergrundkreis mit Hauptstadtjournalisten, die sich für soziale Fragen interessieren, aufgeben. Seehofer, der SPD-Politiker Karl Lauterbach und ich hatten dazu eingeladen. Aber der Kontakt blieb.



Seehofer hatte immer offene Ohren für ethisch sensible Fragen. Sein christlicher Glaube erschöpft sich nicht in Lippenbekenntnissen. Nach seiner schweren Krankheit vor vielen Jahren zog er sich in ein Kloster zur Rekonvaleszenz und zum geistlichen Auftanken zurück. Die katholische Soziallehre war ihm in der Sozialpolitik stets ein Leitmotiv. Da trägt die CSU-Programmatik deutlich auch seine Handschrift.



Übrigens blieb er menschlich immer sehr nahbar. So griff er etwa selbst zum Telefonhörer und entschuldigte sich persönlich, wenn er wegen eines Termins ein Treffen mit hochrangigen Kirchenvertretern absagen musste. In Berlin ist es im hektischen Alltagsgeschäft sonst üblich, dass das per Mail oder über die Sekretariate erledigt wird.



Auch wenn wir in der Zuwanderungspolitik oft einen Dissens hatten, muss ich ihm dankbar sein, dass er für die Beibehaltung des Kirchenasyls eingetreten ist. Denn, so sagte er, das unmittelbar Menschliche darf in einem Land wie Deutschland nicht verloren gehen.