Seehofer vor Jamaika-Gesprächen "Mir macht da gar nichts Sorgen"

Am Mittwoch starten die Sondierungsgespräche der Union über eine mögliche Jamaikakoalition. Zwischen den Parteien gibt es viele Streitpunkte und viele offene Fragen. CSU-Chef Horst Seehofer zeigt sich im Vorfeld dennoch entspannt: "Mir macht da gar nichts Sorgen", sagte Seehofer auf die Frage, was ihm inhaltlich Sorgen mache.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte vor wenigen Tagen als Wahlsiegerin für kommenden Mittwoch zu getrennten Sondierungsgesprächen zwischen Union und FDP sowie zwischen Union und Grünen eingeladen. Hohes Konfliktpotenzial hat bei den Gesprächen zum Beispiel der Kompromiss um eine mögliche Obergrenze von Flüchtlingen, auf den sich CDU und CSU mittlerweile in Form eines Richtwerts verständigt haben. Vor allem die Grünen hatten die Einigung scharf kritisiert.

Seehofer appellierte unterdessen an die Verantwortung aller Beteiligten: "Das ist eine ganz wichtige Geschichte, zu versuchen, eine stabile Regierung für Deutschland zu bilden", sagte Seehofer: "Das ist ja auch der Wählerauftrag."

Der bayerische Ministerpräsident sagte aber auch, wenn es keine "vernünftigen Ergebnisse" gebe, "dann kann man halt nicht einer Regierung beitreten". Aber das zeige sich in den Sondierungs- und Verhandlungsgesprächen.

In einer Sitzung der Landtags-CSU sagte Seehofer nach Teilnehmerangaben, ein Scheitern dürfe es nur aus triftigem Grund geben. Ob die CSU in förmliche Koalitionsverhandlungen eintreten wird, werde in den Gremien nach Abschluss der Sondierungsgespräche entschieden.