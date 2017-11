Seehofer attackiert Kritiker in CSU-Machtkampf "Trommelfeuer gegen mich ist schädlich"

CSU-Chef Horst Seehofer reagiert mit Unverständnis auf die innerparteiliche Kritik an seiner Person nach dem Debakel bei der Bundestagswahl. Er beruft sich auf eine Vereinbarung der Parteispitze, dass über Personalfragen erst nach dem Abschluss der Koalitionssondierungen im Bund gesprochen werden solle.

"Obwohl im Parteivorstand einstimmig beschlossen wurde, dass eine Personaldiskussion während der Gespräche in Berlin nicht erfolgen soll, erlebe ich seit der Bundestagswahl ein ununterbrochenes Trommelfeuer gegen meine Person aus der eigenen Partei. Das ist ohne Frage schädlich", sagte Seehofer der "Bild am Sonntag".

Er lasse sich "dadurch aber in keiner Weise beeinflussen", er kämpfe "wie ein Löwe in Berlin", so Seehofer. "Die Verhandlungen sind politische Schwerstarbeit. Wir müssen jetzt das Tempo erhöhen. Die Menschen in Deutschland erwarten zurecht endlich Resultate aus den Verhandlungen und die Bildung einer stabilen Regierung."

Zunächst gehe es "um die Durchsetzung unserer Positionen in Berlin". Nach den Sondierungsgesprächen zwischen CDU, CSU, FDP und den Grünen werde er "klar und deutlich" reagieren.

"Wir wollen ein frisches Gesicht"

Der Vorsitzende der Jungen Union in Bayern, Hans Reichhart, erneuerte dagegen seine Kritik an dem CSU-Chef. Seehofer hätte sich bei der JU-Landesversammlung in Erlangen der Kritik stellen müssen, sagte Reichhart dem BR. "Da kann man nicht sagen: Diskutiert nicht über die Ursachen."

Seehofer hatte einen geplanten Rede-Auftritt in Erlangen kurzfristig abgesagt. Der JU-Chef forderte im BR erneut einen personellen Neuanfang ohne Seehofer: "Wir wollen ein frisches Gesicht, für das wir bei der Landtagswahl kämpfen." Dies hatte die JU bei ihrer Versammlung in Erlangen mit großer Mehrheit beschlossen. Zuvor hatten mehrere CSU-Bezirksvorstände intern einen "geordneten" personellen Übergang gefordert.

Seit die CSU bei der Bundestagswahl mit 38,8 Prozent der Stimmen ihr schwächstes Ergebnis seit Jahrzehnten einfuhr, wachsen in der Partei Zweifel, ob sie unter Seehofer bei der Landtagswahl im Herbst 2018 ihre absolute Mehrheit verteidigen kann.

Unterstützung bekam Seehofer von Parteivize Manfred Weber. Dieser ermahnte seine Partei und den CSU-Nachwuchs zu "Mannschaftsgeist" und einem anständigen Umgang in der anstehenden Personaldebatte. "Ja, die CSU braucht über kurz oder lang Erneuerung", sagte Weber in Erlangen. Aber die "Form der Auseinandersetzung" sei genauso wichtig.