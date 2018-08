Die Wahrheiten des Heimatministers Seehofers erste Tweets

Es klingt wie eine Drohung: Superinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat angekündigt, mit dem Twittern anzufangen, wahrscheinlich schon Ende August. "Ich sehe mich jetzt gezwungen, weil ich manche Wahrheiten sonst nicht unter eine breitere Bevölkerung bekomme", sagte er am Donnerstagabend in einem bayerischen Bierzelt.

Der CSU-Chef wittert ja schon länger eine Kampagne gegen sich. Da will er nun gegenhalten. So wie Donald Trump - der US-Präsident macht schließlich vor allem über Twitter Politik. Immerhin, "einen anderen Stil" als Trump will Seehofer dann doch pflegen.

Wirklich? Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wie Horst Seehofers erste Tweets aussehen könnten - nicht ganz ernst gemeint, natürlich.

Ganz klar, erst einmal will der Heimatminister seine Inhalte verbreiten. Doch das gestaltet sich schwieriger, als er erwartet hatte.

Vom bayerischen Wahlkampf hat Seehofer eigentlich schon genug. Markus Söder ist sein erklärter Lieblingsfeind. Manche vermuten hinter seinem erratischen Verhalten der letzten Wochen gar einen Plan: Es sei seine letzte Chance, Söder loszuwerden. Statt ihn im Wahlkampf zu unterstützen, macht Seehofer via Tweets klar, dass er ihn halt einfach nicht leiden kann.

Natürlich fragt sich @RealHLSeehofer auch, was nicht zu seinem Bild von Deutschland passt.

Seehofer und Bundeskanzlerin Angela Merkel sind nicht die besten Freunde. Noch immer hat Seehofer eine persönliche Rechnung zu begleichen. Im Jahr 2004 trat er als Vize-Fraktionschef, im Streit mit Angela Merkel über die Kopfpauschale. Ob Seehofer die Schmach inzwischen überwunden hat? Auf Twitter zeigt sich: Nö.

Obwohl er eigentlich angekündigt hat, nicht in Trump'sche Gepflogenheiten zu verfallen, kann er sich die ein oder andere Spitze nicht verkneifen.

Mit der deutschen Kanzlerin versteht sich Seehofer zwar nicht, dafür umso besser mit dem Merkels österreichischem Pendant.

Nach ein paar Wochen auf Twitter, plötzlich ein Sinneswandel: mehr Sport, weniger Bierzelt.

Über die Wochen wird er Trump im Ton dann doch ähnlicher:

Schon bald beschließt er, dass ein bisschen Twitter-frei auch nicht schaden kann: