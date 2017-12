Sondierungsgespräche SPD stellt Bedingung für Große Koalition

Bildung ist Ländersache - so ist es im Grundgesetz festgelegt. Bisher darf die Bundesregierung keinen Einfluss auf die Schulpolitik in den Bundesländern nehmen, auch nicht mit finanziellen Hilfen. SPD-Fraktionsvize Hubertus Heil will dieses Verbot nun abschaffen und macht das Thema zur Bedingung für die Bildung einer Großen Koalition.

"Ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine Unterstützung der SPD für eine neue Bundesregierung gibt, ohne dass wir das Kooperationsverbot abschaffen", sagte Heil der "Bild am Sonntag". Nur dann könne man mit Bundesmitteln die Ganztagsschulen flächendeckend in Deutschland ausbauen und in allen Schulen digitale Bildung voranbringen.

In den gescheiterten Sondierungsgesprächen über eine Jamaikakoalition konnten sich Union, FDP und Grüne nicht auf die Abschaffung des Kooperationsverbots im Grundgesetz einigen. Im Wahlkampf lehnte die Union eine solche Aufhebung ab, während Grüne und FDP dafür eintraten.

Nun wollen Union und SPD Sondierungsgespräche führen. Die erste formelle Runde ist für den 7. Januar geplant. Beim Parteitag am 21. Januar wollen die Sozialdemokraten dann über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen entscheiden.

Derweil äußerten SPD-Politiker erneut Skepsis zu einer Neuauflage der Großen Koalition: "Ich habe eine klare Präferenz für die Minderheitsregierung", sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer der "Bild am Sonntag."

Auch Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke sieht große Vorbehalte in der SPD gegenüber einem solchen Bündnis: "Es wird in der SPD schwierig sein, eine Mehrheit für eine erneute Koalition mit der Union zu finden." Die Chance dafür bezifferte er auf "50 zu 50". Ein solches Bündnis sei laut Woidke nur möglich, wenn es eine klare sozialdemokratische Handschrift gebe, nicht nur in den Sondierungen, sondern auch in einem späteren Koalitionsvertrag.