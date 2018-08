Kabinettsbeschluss vertagt Heil wirft Union Renten-Blockade vor

Das Bundeskabinett wird das von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) erarbeitete Gesetzespaket zur Rente nun doch nicht wie geplant an diesem Mittwoch beschließen. Heil macht dafür den Koalitionspartner verantwortlich. Auf die Frage nach den Gründen für die Verschiebung sagte der Arbeitsminister dem SPIEGEL: "Das muss man die Union fragen."

Offenbar will die Union den Druck auf Heil erhöhen, den Beitragssatz in der Arbeitslosenversicherung stärker als um die im Koalitionsvertrag vereinbarten 0,3 Prozentpunkte zu senken. Laut "Frankfurter Allgemeiner Zeitung" will sie das Rentenpaket mit der Senkung verknüpfen. Heil hatte sich offen für eine stärkere Senkung gezeigt, im Gegenzug aber die Zustimmung der Union für die von ihm geplanten Mehrausgaben für die Weiterbildung und Leistungsausweitungen in der Arbeitslosenversicherung gefordert.

"Es ist ja bekannt, dass Teile der Union ein schwieriges Verhältnis zur sozialen Sicherheit und zur gesetzlichen Rente haben", sagte Heil dem SPIEGEL. Er verwies darauf, dass alle im Rentenpaket enthaltenen Vorhaben bereits im Koalitionsvertrag klar vereinbart worden seien. Diese Vereinbarungen habe sein Ministerium in dem Entwurf umgesetzt und mit anderen Ressorts final abgestimmt.

Endlich verständlich Das ist sicher bei der Rente

Heil forderte den Koalitionspartner auf, das Rentenpaket nicht weiter zu verzögern. Er habe den Eindruck, es gehe in der Union zwischen Wirtschafts- und Sozialpolitikern manchmal ziemlich hoch her. "Das müssen sie intern klären, aber es darf die Regierung nicht vom Handeln abhalten", sagte der Arbeitsminister. Es sei zwar nicht dramatisch, dass das Kabinett das Paket noch nicht an diesem Mittwoch beschließe. "Aber in den nächsten Wochen sollte das schon geschehen." Schließlich müsse das Ganze ja am 1. Januar in Kraft treten.

SPD-Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles hatte erst am Wochenende angekündigt, Heil werde das Rentenpaket noch im August ins Kabinett einbringen. Gelegenheit gibt es nun nur noch in der kommenden Woche.

Heil hatte seinen Gesetzentwurf im Juli vorgestellt. Es umfasst das erste Paket der im Koalitionsvertrag in Bezug auf die Rente vereinbarten Maßnahmen. Konkret geht es um vier Bereiche: