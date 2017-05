Türkei Merkel nennt Bangen um Bundeswehrbesuche "Zumutung"

Im Streit um das Besuchsrecht deutscher Parlamentarier auf dem Luftwaffenstützpunkt in Incirlik hat die Kanzlerin die Haltung der Türkei deutlich kritisiert. Während der Sitzung der Unionsfraktion im Bundestag am Dienstagnachmittag erklärte Angela Merkel nach Angaben von Teilnehmern: "Es ist eine Zumutung, jedes Mal bange zu sein, wenn Abgeordnete dorthin reisen wollen".

Das sei "nicht akzeptabel", wurde Merkel nach SPIEGEL-Informationen zitiert. Die Bundeswehr sei eine Parlamentsarmee, und Abgeordnete müssten "ihre Soldaten selbstverständlich besuchen können", so die Kanzlerin.

Ursprünglich wollten an diesem Dienstag mehrere Bundestagsabgeordnete im türkischen Incirlik stationierte Bundeswehrsoldaten besuchen. Der Nato-Partner Türkei hatte jedoch trotz mehrfacher Bitten des Auswärtigen Amts keine formale Genehmigung für die geplante Visite erteilt.

Möglicherweise steht dies im Zusammenhang mit der in Deutschland erfolgten Gewährung von politischem Asyl für mehrere türkische Soldaten und deren Angehörige. Sie werden wegen ihrer mutmaßlichen Verstrickung in den Putschversuch vom Juli 2016 in der Türkei gesucht.

Der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim forderte unterdessen Deutschland auf, sich zwischen der Freundschaft zur Türkei und der Unterstützung von Putschisten zu entscheiden. Wenn Deutschland sein Verhältnis zur Türkei verbessern wolle, dürfe es nicht weiter geflohenen Anhängern des islamischen Predigers Fethullah Gülen Schutz gewähren, sagte Yildirim vor dem Hintergrund des Incirlik-Streits.

Die Bundeswehr hat in Incirlik derzeit rund 260 Soldaten, mehrere "Tornado"-Aufklärungsjets und Tankflugzeuge stationiert. Von dort aus fliegt die Luftwaffe ihre Unterstützungsmissionen im Kampf der internationalen Koalition gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS). Die Maschinen wirken jedoch nicht bei Luftschlägen mit, sondern liefern nur Aufklärungsbilder für die Koalition und betanken die Jets anderer Nationen in der Luft.

Einen Tag vor der Reise war dem Auswärtigen Amt von der Türkei mitgeteilt worden, der Besuch von Abgeordneten sei bis auf Weiteres nicht möglich. Ein konkreter Grund wurde dem Vernehmen nach jedoch nicht genannt. Merkel hatte am Montag bereits reagiert und erklärt, die Entscheidung sei "misslich". Dies habe man Ankara auf verschiedenen Kanälen klargemacht, so die Kanzlerin.

Die Bundesregierung erwägt nach der Entscheidung der Türkei erstmals den Abzug der Soldaten und der Flugzeuge aus der Türkei. So soll in den kommenden zwei Wochen geprüft werden, ob man auf einen anderen Standort ausweichen kann, möglicherweise nach Jordanien.

Ministerin plant Reise nach Jordanien

Wie realistisch das Abzugsszenario mittlerweile ist, zeigen die hektischen Planungen der Bundeswehr. So soll auf Weisung des Ministeriums noch am Mittwoch erneut ein Erkundungstrupp nach Jordanien geschickt werden, um die Luftwaffenbasis Muwaffaq Salti im Westen des Landes zu inspizieren. Konkret prüfen die Experten, wie schnell die Bundeswehr von der Basis ihre Überwachungs- und Tankflüge über Syrien und dem Irak starten könnte. Auf dem Stützpunkt sind auch amerikanische Drohnen und zweitweise Kampfjets stationiert.

Am Wochenende will Ministerin Ursula von der Leyen die Basis nach SPIEGEL-Informationen selbst in Augenschein nehmen und in der Hauptstadt Amman mit der jordanischen Regierung politische Gespräche über die Stationierung führen. Von der Leyen hatte die Reise schon lange geplant, da sie dort an einer Veranstaltung des "World Economic Forums" teilnehmen wird. Durch die aktuelle Krise mit der Türkei kommen nun die Planungen für den Abzug auf den Terminplan.

Mögliches Treffen von Merkel und Erdogan

Grundsätzlich hat die Bundeswehr Jordanien bereits Ende letzten Jahres als beste Alternative zu Incirlik ausgewählt. In internen Papieren ist zu lesen, der Standort bei der Ortschaft al-Azraq erfülle "nahezu" alle operativen Anforderungen. Zudem hätten sich Jordanien sowie die ebenfalls auf der Basis vertretene US-Luftwaffe bei der Visite "positiv und äußerst hilfsbereit" gezeigt. Gleichwohl würde der Abzug einen enormen Aufwand bedeuten und wohl mehrere Monate in Anspruch nehmen.

Aus Kreisen der Unionsfraktion hieß es am Dienstag gegenüber dem SPIEGEL, wahrscheinlich werde es kommenden Donnerstag auf dem Nato-Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs in Brüssel, auf dem erstmals auch der neue US-Präsident Donald Trump teilnimmt, auch zu einem Treffen Merkels mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan kommen. Schon diese Woche wird Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) das Thema bei einem Besuch in Washington ansprechen. Er hofft, dass Washington als Anführer der Anti-IS-Koalition Druck auf Ankara macht.