Incirlik-Streit Bundesregierung gibt Erdogan noch zwei Wochen Zeit

Im Streit mit der Türkei will die Bundesregierung noch zwei Wochen abwarten - dann soll es eine Entscheidung über den Abzug der Bundeswehr von der Luftwaffenbasis Incirlik geben.

Bei einem eilig anberaumten Briefing für Bundestagsabgeordnete am Freitagabend sagten ranghohe Beamte des Auswärtigen Amts (AA) und des Verteidigungsressorts nach SPIEGEL-Informationen, innerhalb der zwei Wochen wolle man mit der Regierung in Ankara weitere Gespräche führen, erst dann solle ein Votum über den Abzug fallen.

Intern machen sich jedoch weder die beiden Ministerien noch das Kanzleramt Hoffnung, dass man mit Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan zu einer Lösung kommen wird. So war ein rund 20-minütiges Gespräch zwischen Kanzlerin Angela Merkel und Erdogan am Rand des Nato-Treffens am Donnerstagnachmittag ohne jedes Ergebnis zu Ende gegangen. Vielmehr, so jedenfalls die deutsche Darstellung, trugen sich Merkel und Erdogan nur die jeweils eigenen Vorwürfe vor; über eine Lösung wurde demnach gar nicht erst geredet.

Besuche in Konya sind erlaubt

Am Freitagabend dann hatten Außenstaatssekretär Markus Ederer und Géza Andreas von Geyr aus dem Wehrressort zunächst gute - wenn auch etwas alte - Nachrichten für die Abgeordneten. Im Kern schilderten die beiden Top-Beamten, was der SPIEGEL schon gut sechs Stunden zuvor berichtet hatte. So hatte Außenminister Sigmar Gabriel der Türkei beim Nato-Gipfel zumindest abgerungen, dass deutsche Abgeordnete auf die türkische Basis Konya reisen dürften, dort sind Luftwaffensoldaten für die "Awacs"-Flieger der Nato stationiert.

In Sachen Incirlik, dort sind die deutschen Überwachungsjets und Tankflugzeuge zur Unterstützung der internationalen Anti-IS-Koalition stationiert, konnten Ederer und Geyr hingegen wenig Neues oder gar Hoffnungsvolles berichten. Diplomatisch vage hieß es zwar, man wolle noch mal mit der Türkei reden, offenbar soll dies Minister Gabriel erledigen.

Erst mal aber, so der fast bizarre Rat der beiden Beamten, sollten die Abgeordneten doch nach Konya zu den "Awacs"-Besatzungen reisen.

Mit der neuen Frist von zwei Wochen kommt Berlin der Türkei erneut ziemlich weit entgegen. Kurz vor dem Nato-Treffen hatte Kanzlerin Merkel sich öffentlich noch sehr hart gezeigt. Bei der Ankunft in Brüssel drohte sie erstmals offen mit dem Abzug der Bundeswehr aus der Türkei, wenn diese die Besuche deutscher Abgeordneter auf der Basis nicht zulasse.

"Die Regierung macht sich lächerlich"

Seit Monaten sperrt sich die Erdogan-Regierung gegen die Routinevisiten, als neuester Grund muss die Tatsache herhalten, dass Deutschland türkischen Militärs Asyl gewährt hat, die Erdogan als Verschwörer beim Putsch-Versuch vor zehn Monaten verdächtigt.

Verbal gibt sich Berlin seit gut zwei Wochen recht hart, in Jordanien wurde sogar ein Alternativstandort für Incirlik bereits inspiziert. Die neue Frist aber zeigt, dass Deutschland jede Chance nutzen will, um den symbolträchtigen Abzug der Bundeswehr von der Luftwaffenbasis eines Nato-Partners doch noch zu verhindern.

Die Türkei wiederum hat schon mehrmals klargestellt, sie habe keinerlei Probleme mit dem Abzug. Präsident Erdogan selbst sagte kürzlich, man sage dann halt freundlich goodbye.

Von der Opposition bekam die Regierung für den neuen Anlauf harsche Kritik. Die Grünen-Verteidigungspolitikerin Agnieszka Brugger sagte, die Regierung mache sich "nach all den Provokationen" der Türkei eigentlich nur noch lächerlich. Auch die Kommunikationsstrategie der Bundesregierung geißelte sie heftig. "Den selbstverständlichen Besuch des Nato-Stützpunktes Konya als Verhandlungserfolg zu verkaufen, ist eine mehr als durchsichtige und unverschämte Farce dem Parlament gegenüber", sagte Brugger.

Die Union hingegen lobte die Kanzlerin für ihren Nichterfolg in Brüssel. "Für Incirlik gibt es noch keine Entscheidung", sagte CDU-Obmann Henning Otte, "die Bundesregierung wird sich weiter um eine tragfähige Lösung bemühen." Seit Tagen heißt es aus der Union, offenbar gesteuert aus dem Kanzleramt, man solle den Streit über die Abgeordnetenbesuche nicht zu hoch hängen.

Der Streit aber wird bleiben. Außer der Union drängen alle Fraktionen auf eine harte Linie gegenüber Erdogan.