Das wird es bald nicht mehr geben: Deutsche Soldaten auf dem Luftwaffenstützpunkt in Incirlik. Die Gespräche des deutschen Außenministers Sigmar Gabriel in Ankara haben gezeigt, dass die türkische Regierung weiterhin nicht bereit ist, einem Besuch von Bundestagsabgeordneten zuzustimmen. Nun stehen alle Zeichen für einen Abzug der deutschen Tornados und der Verlegung der rund 260 Bundeswehr-Soldaten nach Jordanien.

Bereits am Mittwoch könnte das Kabinett einen entsprechende Beschluss treffen, ab Mitte Juni dann der Bundestag eine Entscheidung fällen.

Der Abzug ist das richtige Signal. Was anderenorts als Routine gilt - der Besuch deutscher Abgeordneten bei der Bundeswehr -, wurde von Ankara in den vergangenen Monaten derart politisch aufgeladen, dass kein anderer Ausweg bleibt. Am Ende ging es auch um die Selbstachtung des deutschen Parlaments, das über die Entsendung seiner Armee mitzuentscheiden hat und sich folglich auch vor Ort informieren muss, wie es den deutschen Soldaten im Auslandseinsatz geht. Würde die deutsche Regierung nun die Luftwaffen-Einheit samt Tornados nicht abziehen und verlegen, sie würde den Satz, die Bundeswehr sei eine "Parlamentsarmee", der Lächerlichkeit preisgeben.

Der Fall Incirlik bedeutet den vorläufigen Tiefpunkt in den deutsch-türkischen Beziehungen. Dafür gibt es ein Bündel von Gründen: Da war der (wichtige und notwendige) Armenien-Beschluss des Bundestags im Juni vergangenen Jahres, der Erdogan und Co. erzürnte. Da waren die demagogischen Nazi-Vergleiche türkischer Regierungspolitiker vor dem Referendum über die türkische Verfassungsreform. Da sind die Fälle der verhafteten deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel und Mesale Tolu. Und da sind die Asylverfahren türkischer Soldaten in Deutschland, die Erdogan der Beteiligung an dem Putschversuch vom Sommer 2016 verdächtigt.

Außenminister Gabriel war ohne Illusionen nach Ankara gereist, schon vorher hatte er deutlich gemacht, dass es kaum noch Chancen auf eine Kurskorrektur der türkischen Regierung geben würde. Dennoch scheint das Gespräch des SPD-Politikers mit Außenminister Cavugoklu und Erdogan seinen Zweck erfüllt zu haben - zumindest die Lage nicht weiter eskalieren zu lassen.

Der vergleichsweise zurückhaltende Ton, den Gabriels türkischer Amtskollege Mevlüt Cavusoglu in der Pressekonferenz in Ankara anschlug, zeigt, dass auch die türkische Regierung nicht alle Gesprächsfäden abreißen lassen will. Man muss das allerdings so vorsichtig formulieren, weil man sich bei der AKP-Führung nie sicher sein kann, ob es sich nicht in den kommenden Stunden wieder ganz anders anhört. Immerhin: Als ein Zeichen des guten Willens wirkte da das Versprechen Cavusoglus, es sei "möglich", dass Bundestagsabgeordnete die deutschen Soldaten auf dem Stützpunkt im türkischen Konya besuchen könnten.

Dazu allerdings muss man wissen: Bei Konya handelt es sich - im Gegensatz zu Incirlik - um einen Nato-Stützpunkt. So waren Ankara ein Stück weit die Hände gebunden - im Gegensatz zu Incirlik, wo die Flüge deutscher Tornados gegen die IS von der US-geführten, internationalen Operation "Inherent Resolve" verantwortet werden - aber eben nicht unter Nato-Regie stehen. Es war Gabriel, der jüngst Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg empfohlen hatte, doch alle Flüge zum Nato-Stützpunkt Konya schlicht als Nato-Flüge zu deklarieren - ein feiner Trick, womit nun die Besuche von Bundestagsabgeordneten nicht mehr einzeln von Ankara genehmigt werden müssen.

Hinzu kommt: Die Nato (und mit ihr die USA) sind bei den Awacs-Überwachungsflügen von Konya aus auf die deutschen Spezialisten an Bord angewiesen. Immerhin stellt die Bundeswehr rund 30 Prozent des Awacs-Personals und beteiligt sich an den Kosten - ohne Deutschland könnte die Nato die Awacs-Flüge im Kampf gegen den IS über einen längeren Zeitraum gar nicht bewerkstelligen.

So bleibt ein vorläufig gemischtes Bild des deutschen Anti-IS-Kampfes von türkischen Bodens aus. Die kommenden Wochen könnten dennoch ein hoffnungsvoller Test für die angespannten deutsch-türkischen Beziehungen sein. Und zeigen, ob der Abzug der deutschen Soldaten aus Incirlik von der türkischen Regierung professionell und unaufgeregt - wie es unter Nato-Partnern eigentlich üblich sein sollte - begleitet wird. Es wäre zu wünschen.