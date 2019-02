Ausstieg aus INF-Vertrag Maas ruft zu weltweiter Abrüstungsinitiative auf

Außenminister Heiko Maas hat zu einer neuen weltweiten Abrüstungsinitiative aufgerufen. "Das Thema Abrüstung muss wieder auf die internationale Tagesordnung. Das gilt nicht nur für die USA und Russland, auch Länder wie China müssen einbezogen werden", sagte der SPD-Politiker den Zeitungen der "Funke Mediengruppe". In den letzten Jahrzehnten seien viele neue Waffensysteme entwickelt worden. Die Bundesregierung werde sich dafür einsetzen, dass es neue Regeln für die neuen Technologien gebe.

US-Präsident Donald Trump hatte am Freitag den Vertrag mit Russland ausgesetzt und angekündigt, die USA fühlten sich von diesem Samstag an nicht mehr an die Verpflichtungen des Vertrags gebunden und würden dies Moskau noch am selben Tag wissen lassen. US-Außenminister Mike Pompeo begründete den Schritt damit, dass Russland die Sicherheitsinteressen der USA gefährde. Der Rückzug soll demnach in sechs Monaten in Kraft treten, falls sich Russland bis dahin nicht wieder an das Abkommen halte.

Der Vertrag verbietet Marschflugkörper mit einer Reichweite zwischen 500 und 5500 Kilometern und untersagt auch die Produktion und Tests solcher Systeme. Die Abkürzung INF steht für "Intermediate Range Nuclear Forces", auf Deutsch: nukleare Mittelstreckensysteme. Die USA und die damalige Sowjetunion hatten den Vertrag 1987 geschlossen.

In vielen Teilen der Welt löste die Ankündigung aus Washington Sorge vor einem neuen atomaren Wettrüsten aus. Zwar sagte Trump auch, er wünsche sich, dass es zu einem neuen, besseren Vertrag komme. Allerdings hatte er in der Vergangenheit wiederholt erklärt, dafür müsse auch China zum Vertragspartner werden - und dazu lässt Peking keinerlei Bereitschaft erkennen.

Rückendeckung von der Nato

Rückendeckung für ihren jüngsten Schritt bekamen die Amerikaner von ihren Nato-Partnern. "Die Verbündeten unterstützen das Vorgehen voll und ganz", heißt es in einer Mitteilung, die das Bündnis nur Augenblicke nach Pompeos Ankündigung veröffentlichte. Die Partnerstaaten stimmten dem Befund der USA zu, wonach Russland seine Verpflichtungen aus dem Abkommen verletze. Die Nato fordert Russland demnach "dringend" auf, zu einer vollständigen und überprüfbaren Einhaltung zurückzukehren.

Aus Sicht der USA stellen neue russische Marschflugkörper mit der Bezeichnung 9M729 (Nato-Code: SSC-8) einen eindeutigen Bruch des Abkommens dar. Sie beabsichtigen deshalb schon seit Längerem, aus dem Vertrag auszusteigen.

Russland streitet dies ab. "Der fehlende Wille der Amerikaner, sich Argumente anzuhören und substanzielle Verhandlungen mit uns zu führen, zeigt, dass die Entscheidung, diesen Vertrag zu brechen, in Washington schon vor langer Zeit getroffen wurde", sagte ein Kreml-Sprecher noch vor der Ankündigung Pompeos.

Bereits am Freitag hatte Maas eine "umfassende Rüstungskontrolle" gefordert. "Leider ist Russland nicht bereit, Vertragstreue wiederherzustellen", twitterte er. Ohne den Vertrag werde es weniger Sicherheit geben.

Die USA wollen raus dem #INFVertrag. Leider ist Russland nicht bereit, Vertragstreue wiederherzustellen. Ohne den Vertrag wird es weniger Sicherheit geben. Wir brauchen keine Aufrüstungsdebatte, sondern eine umfassende Rüstungskontrolle. pic.twitter.com/J9AWlyshOo — Heiko Maas (@HeikoMaas) 1. Februar 2019

Merkel will "Gesprächsfenster" mit Russland offen halten

Angela Merkel will auch nach einer Aufkündigung des INF-Vertrags den Gesprächsfaden zu Russland nicht abreißen lassen. Russland habe den Vertrag zwar verletzt. Das "Gesprächsfenster" müsse offengehalten werden. (Was der INF-Vertrag für Europa bedeutet, lesen Sie hier).

Eine nukleare Nachrüstung könnte insbesondere in Deutschland zu Massenprotesten wie in den Siebziger- und Achtzigerjahren führen, als Hunderttausende gegen den Nato-Doppelbeschluss auf die Straßen gingen. Hinzu kommt, dass eine Neustationierung von Atomraketen auch die Gefahr eines nuklearen Schlagabtauschs erhöhen könnte.