SPON-Wahltrend Deutsche beklagen Investitionsstau

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz will mit einer staatlichen Investitionspflicht bei den Wählern punkten. Das Versprechen mag auf den ersten Blick etwas sperrig erscheinen, könnte aber einen Nerv treffen: Die große Mehrheit der Deutschen findet, dass der Staat zu wenig in Infrastruktur investiert. Das geht aus dem aktuellen SPON-Wahltrend hervor.

Auf die Frage: "Investiert der deutsche Staat Ihrer Meinung nach eher zu viel oder zu wenig in Infrastruktur?", antworteten 86,1 Prozent der Befragten, es werde "(eher) zu wenig" getan. Lediglich 9,8 Prozent sind zufrieden mit dem derzeitigen Ausmaß - nur 2,3 Prozent halten die Investitionen derzeit für zu hoch.

Die repräsentative Umfrage zeigt, dass die Deutschen grundsätzlich großen Bedarf beim Thema Infrastruktur sehen - und das nicht erst, seitdem der SPD-Kanzlerkandidat es zu einem Wahlkampfthema gemacht hat. Schulz hatte am vergangenen Wochenende angekündigt, als Kanzler den Staat zu Investitionen zu verpflichten. So soll in den kommenden Jahren mehr Geld in schnelle Internetverbindungen, Straßen und Schienen, den Ausbau erneuerbarer Energien und Bildung fließen.

Das dürfte bei fast allen Wählergruppen gut ankommen: In Schulz' eigener Partei finden mehr als 90 Prozent, dass der Staat zu wenig in Infrastruktur investiert. Auch Anhänger der FDP, Grünen, Linken und AfD sehen Verbesserungsbedarf. Einzig unter den Unions-Anhängern finden sich etwas mehr Menschen, die mit dem derzeitigen Ausmaß der Infrastruktur-Investitionen zufrieden sind: 18,5 Prozent finden sie genau richtig.

Wir wollten wissen: Welche Partei würden Sie wählen? So haben Sie abgestimmt.

Ob Schulz mit seinem Versprechen Wählerstimmen gewinnt, lässt sich in dieser Woche noch nicht absehen: Der Befragungszeitraum für den aktuellen SPON-Wahltrend begann bereits am vergangenen Dienstag, also einige Tage vor der Vorstellung des Zehn-Punkte-Plans - viele Befragte kannten das Vorhaben also noch nicht.

In der SPONtagsfrage kommt die SPD derzeit auf 23,8 Prozent, ein leichtes Minus von einem halben Prozentpunkt im Vergleich zur Vorwoche. Größer sind die Verluste allerdings in einigen Altersgruppen: Von den Unter-30-Jährigen würden derzeit lediglich 23,3 Prozent die SPD wählen - in den vergangenen Wochen hatte dieser Wert zwischenzeitlich bei bis zu 29 Prozent gelegen.

Größter Verlierer ist allerdings die Union: In der Woche nach dem G20-Gipfel in Hamburg büßt sie 1,3 Prozentpunkte ein und liegt nun bei 37,3 Prozent. Damit schrumpft der Abstand zwischen CDU/CSU und SPD auf 13,5 Prozentpunkte.

Die kleineren Parteien legen im Vorwochenvergleich zu: Die Linke wäre weiterhin drittstärkste Kraft mit nun 9,3 Prozent der Stimmen - ein Plus von 0,4 Prozentpunkten. Die FDP kommt auf 9,2 Prozent (+0,6), die AfD legt leicht auf 8,2 Prozent zu, und 7,4 Prozent der Befragten würden die Grünen wählen (+0,4 Prozent).

Anmerkungen zur Methodik: Der SPON-Wahltrend wurde in Kooperation mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey im Zeitraum vom 11. bis 18. Juli 2017 online erhoben. Die Stichprobe umfasste mehr als 10.000 Befragte. Der statistische Fehler lag bei 2,5 Prozent.

Im Wahljahr befragen SPIEGEL ONLINE und Civey regelmäßig Leserinnen und Leser zu aktuellen politischen Themen. Stimmen Sie hier ab - den aktuellen Stand sehen Sie sofort, wenn Sie teilgenommen haben.