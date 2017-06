Terrorabwehr Innenminister ringen um gemeinsame Linie

Sollen künftig auch Minderjährige durch den Verfassungsschutz überwacht werden dürfen? Und sollten Sicherheitsbehörden Zugriff bekommen auf verschlüsselte Messenger-Nachrichten? Die Innenminister der Länder wollen sich auf ihrer Frühjahrskonferenz bei Fragen zur Terrorabwehr einigen. Bundesinnenminister Thomas de Maizière spricht von gemeinsamen Standards, die es festzulegen gilt.

Beim Umgang mit sogenannten Gefährdern zeigte sich der CDU-Politiker zuversichtlich, dass sich die Minister auf gemeinsame "verbindliche Standards" einigen könnten. Wenn sich die Sicherheitsbehörden bei ihrer Analyse auf eine bestimmte Gefährdungsstufe einigen, dann müssten auch die Maßnahmen in den Ländern "verbindlich gemeinsam abgestimmt werden", sagte de Maizière. Künftig solle es im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum "mit dem Bundeskriminalamt als koordinierende Stelle" geben. Damit solle eine bessere Sachbearbeitung der Gefährdung sichergestellt werden.

Für Kritik sorgte hingegen der bayerische Vorstoß, künftig auch Kinder im islamistischen Umfeld vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen. Nach Ansicht von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) geht es nur um "extreme Ausnahmesituationen", bei denen sich Minderjährige radikalisierten und Gewalttaten vorbereiteten. Boris Pistorius (SPD), Innenminister in Niedersachsen, sagte im NDR, dieser Vorstoß gehe in die komplett falsche Richtung. "Kinder radikalisieren sich nicht selbst - sie werden radikalisiert." Hier müsse der Staat einschreiten und "das Kind im Zweifel aus der Familie rausnehmen". Die Innenexpertin der Grünen im Bundestag, Irene Mihalic, warf Herrmann eine "völlige Entgrenzung" vor.

Zustimmung aus SPD für Whatsapp-Zugriff

Zumindest Uneinigkeit herrscht bei dem Vorstoß de Maizières, wonach es den Sicherheitsbehörden erlaubt werden soll, im Zuge der Gefahrenabwehr auf die Kommunikation verschlüsselter Messengerdienste zugreifen zu dürfen. Seiner Meinung nach dürfe etwa Whatsapp rechtlich nicht anders behandelt werden als der SMS-Verkehr. Aus der SPD kommt Zustimmung zu dem Vorschlag, während die Opposition dies strikt ablehnt. Wie die Linke warnten auch die Grünen vor einem schwerwiegenden Eingriff.

Zur Überwachung von "Ende zu Ende verschlüsselter" Messenger-Dienste seien besondere Maßnahmen nötig. "Dazu gehört die sogenannte Quellen-Telekommunikationsüberwachung oder die Online-Durchsuchung." Beides werde in einer beiden noch verbleibenden Sitzungswochen im Bund in der Strafprozessordnung verankert, kündigte de Maizière an. "Das ist ein großer Erfolg. Und ich denke, die Länder sollten das auch tun."

Auf der noch bis Mittwoch laufenden Konferenz der Innenminister soll es zudem noch um Forderungen - vor allem aus Bayern - nach einer bundesweiten Einführung der Schleierfahndung gehen. In drei Bundesländern - Nordrhein-Westfalen, Berlin und Bremen - gibt es dazu bisher keine gesetzliche Grundlage. Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) sagte der "Rheinischen Post", solche Kontrollbefugnisse in ganz Deutschland gehörten zu einem "überzeugenden sicherheitspolitischen Kurs, der keine ideologischen oder rechtsdogmatischen Lücken aufweisen darf".