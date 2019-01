Innenminister Seehofer Datenklau? Nur die Ruhe

Horst Seehofer dürfte die Aufregung schon am Freitag ein bisschen übertrieben vorgekommen sein. Der 69-Jährige hat in seinem langen politischen Leben so viele Krisen erlebt, dass sich manches relativiert. Als (scheidender) CSU-Chef und langjähriger bayerischer Ministerpräsident, aber eben auch in seinen Ämtern als Bundesminister, zunächst für Gesundheit, später für Landwirtschaft.

Wer den Bundesinnenminister an diesem Dienstagnachmittag erlebt, wie er gemeinsam mit den Chefs der zuständigen Behörden über den Stand des Datenskandals informiert, bekommt jedenfalls einen Politiker zu sehen und zu hören, der nach dem Motto agiert: nur die Ruhe.

Und man kann sich vorstellen, dass Seehofer ganz ähnlich reagiert hat, als man ihn - seinen Angaben zufolge um 6.50 Uhr am vergangenen Freitag - über die bis dahin vorliegenden Erkenntnisse im Innenministerium und den zuständigen Behörden informierte. Stunden später war die Republik in Aufruhr wegen des vermeintlichen großangelegten Hackerangriffs.

Dass der Innenminister sich erst jetzt äußert, hat ihm Kritik eingebracht, vor allem, weil die Spekulationen unterdessen in alle Richtungen schossen. Obwohl der Tatverdächtige bereits am Sonntag identifiziert war und am Montag ein vorläufiges Geständnis ablegte: Aus Seehofers Sicht konnte er sich gar nicht anders verhalten. "Alles andere wäre nicht verantwortungsvoll gewesen", sagt der Minister, auch aus ermittlungstaktischen Gründen.

Die Ermittler gehen inzwischen von der Einzeltat eines 20-jährigen Schülers aus Hessen aus, der aus der Wohnung seiner Eltern heraus Daten von Prominenten und Politikern abgezapft und sie dann über einen Twitteraccount veröffentlicht haben soll. Nach vorläufigen Erkenntnissen hatte sich der junge Mann über bestimmte Äußerungen geärgert. Dass kein Politiker der AfD unter den Betroffenen ist, deutet auf eine entsprechende Haltung des 20-Jährigen hin, die Ermittler wollen das aber nicht bestätigen.

Ausländische Regierungen offenbar nicht beteiligt

Für manche Politiker sind die Veröffentlichungen schmerzhaft, mitunter wurden Handynummern von Regierungsmitgliedern und private Kommunikation verbreitet - und es handelt sich allein wegen der Zielgruppe um einen "ernsten Vorgang", wie es der Präsident des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Arne Schönbohm, ausdrückt.

Aber gleichzeitig ist es laut Schönbohm ein "quantitativ relativ kleiner Vorfall". 994 aktive oder ehemalige deutsche Politiker sind betroffen. Und: Keinerlei Indizien, das bestätigt auch BKA-Chef Holger Münch, weisen nach der Vernehmung des Tatverdächtigen auf die Beteiligung ausländischer Regierungen hin.

Im Video: Seehofer zu dem Datenklau

Video ADAM BERRY/EPA-EFE/REX

Letzteres hätte die Sache tatsächlich zu einem sehr gravierenden Vorgang gemacht. Die Sorge, dass sich beispielsweise Hacker aus Russland sensible Daten beschaffen könnten, geht nach den entsprechenden Angriffen vor der jüngsten Präsidentschaftswahl in den USA auch in Deutschland um. Stattdessen weist nun alles auf einen Kinderzimmer-Täter aus dem mittelhessischen Homburg-Ohm hin.

Die Sorge vor ausländischen Hackerangriffen ist für Seehofer durchaus berechtigt. Gerade mit Blick auf die Ende Mai anstehende Europawahl müsse man sich entsprechend wappnen, sagt der CSU-Politiker. Allerdings zeigt die rasche Aufklärung des Falls aus Sicht des Ministers, dass die zuständigen Behörden schon jetzt gut aufgestellt seien.

Seehofer verweist auf geplante personelle Aufstockung

Ob das für den Fall eines echten Hackerangriffs wirklich stimmt? Experten haben ihre Zweifel daran - aber der Innenminister sieht das BSI und das Bundeskriminalamt dafür auf einem noch besseren Weg: 350 zuständige Stellen für das Bundesamt seien schon bewilligt, von dem im BKA anzusiedelnden 1800 neuen Stellen seien 160 auch explizit für die Bekämpfung von Cyberkriminalität vorgesehen, sagt Seehofer.

Und dafür, das ist dem Minister wichtig, brauchte es den aktuellen Fall nicht: Die personelle Aufstockung war schon vorher beschlossen.

Die Frage, die Seehofer allerdings umtreibt, ist die nach einem möglichen Frühwarnsystem. Tatsächlich hatten die Behörden schon im Dezember von ersten Datenlecks bei einigen Politikern erfahren, aber seinerzeit deutete aus ihrer Sicht nichts auf einen Zusammenhang hin. Er setze da auf "kreative und innovative" Vorschläge der Behördenchefs, sagt Seehofer.

Und eines ist ihm auch noch wichtig: Absolute Sicherheit werde es - wie grundsätzlich im Kampf gegen Kriminalität - eben auch im Cyberbereich nicht geben können, betont der Innenminister.

Das hat der Krisenmanager Seehofer in all den Jahren offenbar ebenfalls gelernt: Man soll den Bürgern auch nicht zu viel versprechen.