"The New York Times": Angela Merkel habe wie eine unbesiegbare Gestalt in der deutschen Politik gewirkt, schreiben Katrin Bennhold und Melissa Eddy für die "New York Times". Sie sei Europas mächtigste Anführerin gewesen, samt "einer Ausstrahlung so gleichbedeutend mit Stabilität, dass die Deutschen sie Mutti nennen". Ihre Entscheidung zum Rückzug mache nun deutlich, "dass weder sie noch ihr Land immun gegenüber den Kräften sind, die die Politik auf dem Kontinent neu geordnet haben". Die beiden Autorinnen erwähnen die Bedeutung, die Merkel auf wichtige europäische Entscheidungen hatte, etwa während der Finanz- und der Flüchtlingskrise. Unabhängig davon, wer ihr als CDU-Vorsitzende nachfolge, sei Analysten zufolge schon jetzt klar: "Deutschland ist seinen kleineren Nachbarn ähnlicher geworden, die eine ähnliche politische Zersplitterung erlebt haben - darunter Spanien, Italien und die Niederlande."

BBC: Die Berliner BBC-Korrespondentin Jenny Hill schreibt, dass nun viel von Merkels Nachfolger abhängen wird. Sollte ihr eine Vertraute wie Annegret Kramp-Karrenbauer als CDU-Chefin folgen, könnte Deutschland einen reibungslosen Übergang im Kanzleramt erleben - und Merkel ihr Amt als Regierungschefin bis zum regulären Ende ausführen. "Aber die Geier kreisen", schreibt Hill. Sollte ein Merkel-Konkurrent CDU-Vorsitzender werden, "wird ihre Kanzlerschaft ungemütlich und womöglich hinfällig".

CNN: Der US-Sender CNN berichtet ebenfalls über Merkels Rückzug, Journalistin Bianca Britton sprach in diesem Zusammenhang auch mit dem Politikexperten Leopold Traugott vom Think Tank Open Europe: Merkel sei eine stabile Führungsfigur in einer Welt, die zunehmend unübersichtlich wurde, sagte er. Freunde und Gegner im Ausland "müssen sich auf einen anderen, vielleicht schwierigeren Partner in Berlin einstellen". Deutschland werde künftig noch mehr seine eigenen Interessen im Blick haben, sagte Traugott gegenüber CNN. "Das bedeutet, es wird weniger deutsches Engagement in zentralen Fragen Europas geben; aber auch in globalen Fragen wird es weniger wahrscheinlich, dass das Land eine zentrale Rolle einnimmt." Darunter werde vor allem Frankreichs Präsident Emmanuel Macron leiden, der für seine Europa-Reformpläne auf Merkels Unterstützung gehofft hatte.

"The Guardian": Angela Merkel sei oft als "die mächtigste Frau der Welt und de-facto-Anführerin Europas" gepriesen worden, schreibt Josie Le Blond für den britischen "Guardian". Die Kanzlerin habe lange die Unterstützung der deutschen Wähler genossen. Ihre Autorität habe aber seit dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise 2015 nachgelassen, "seit ihrer Entscheidung, Deutschlands Grenzen offen zu halten".

"The Sydney Morning Herald": In der australischen Zeitung "Sydney Morning Herald" nennt Europakorrespondent Nick Miller die deutsche Kanzlerin "eine der beeindruckendsten Anführer des Westens", wenn auch ihre Macht nachlasse. "Das ist nicht der Anfang vom Ende für Angela Merkel. Wir nähern uns dem Ende des Endes." Merkel werde nicht gehasst, im Gegenteil. Ihre Beliebtheitswerte seien nie auf das Level eines Emmanuel Macron oder einer Theresa May gestürzt. "Aber die Deutschen sind müde und wollen einen Neustart." Früher oder später werde Merkel gehen, "und Montag war der erste Zug im Endspiel".

"El País": In der spanischen Zeitung "El País" schreibt Ana Carbajosa über "die ewige Kanzlerin", die sich nun zum Rücktritt als Parteichefin gezwungen gefühlt habe. Die Autorin nennt es den "Anfang vom Ende einer Kanzlerin", die in 13 Jahren an der Macht schon mehrfach für politisch tot erklärt worden sei - aber noch jede dieser Meldungen überlebt habe. "Bis jetzt." Merkel sei noch immer eine sehr beliebte Politikerin in Deutschland. Zuletzt sei sie inner- und außerhalb ihrer Partei aber zunehmend zum "Symbol der Flüchtlingspolitik" geworden - und zur Belastung. "Die Kanzlerin scheint nun endlich verstanden zu haben, dass es an der Zeit ist, die Karten neu zu mischen."