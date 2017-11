Internationale Presseschau "Merkels Tage als Kanzlerin sind gezählt"

Regierungskrise in Berlin: Wie geht es nach dem Scheitern der Sondierungsgespräche weiter? Kann die Kanzlerin sich an der Macht halten? In ausländischen Zeitungen geht es überwiegend darum, welche Folgen ein Ende der Ära Merkel für die EU hätte. So sorgt man sich in Frankreich darum, was die politische Instabilität in Deutschland für die Reformvorschläge von Präsident Emmanuel Macron bedeuten würde:

"Le Monde": "Deutschland stürzt in eine schwere politische Krise, und ganz Europa wird darunter leiden. Der Abbruch der Verhandlungen über eine Regierungskoalition in Berlin, der Einflussverlust von Angela Merkel und die Phase der Unsicherheit, die mit diesem Misserfolg einhergehen, sind jenseits von Rhein und Oder eine sehr schlechte Nachricht für die Europäische Union. (...) Deutschland ist nicht nur die erste Volkswirtschaft der EU, es ist auch Stabilitätsgarant der Union und wichtiger Partner Frankreichs für das gesamte europäische Projekt."

"Libération": "(Es ist) eine schlechte Nachricht für das politische Leben in Deutschland, aber auch für Europa, das nun eine seiner wichtigsten Säulen wanken sieht. Es ist auch eine schlechte Nachricht für die Idee eines offenen Europas, für das viele - wenn auch immer weniger - Europäer eintreten. Tatsächlich ist es die Einwanderungsfrage, die die legendäre politische Stabilität der Bundesrepublik nach und nach ausgehöhlt hat."

Britische Medien sehen die Folgen für die EU ähnlich. Doch sehen sie auch einen positiven Aspekt für die mühsamen Brexit-Verhandlungen über den Austritt aus der Gemeinschaft:

"Guardian": "Obwohl Deutschlands wichtigste Parteien hinsichtlich der Brexit-Verhandlungen völlig einer Meinung sind, werden die politischen Unsicherheiten die Aufmerksamkeit vom Rückzug Großbritanniens aus der EU weiter ablenken. Deutschlands Politik war in Europa oft umstritten, aber Merkels Rolle als Problemlöserin - etwa mit der Türkei in Sachen Immigration oder bei der Verhängung von Sanktionen gegen Russland wegen dessen Vorgehen gegen die Ukraine - war immer wieder von entscheidender Bedeutung. Das Versagen am letzten Wochenende in Berlin könnte der Anfang sehr schwieriger Zeiten gewesen sein."

"The Times": "Das ist eine schlechte Nachricht für Europa. Die Reformpläne von Präsident Macron in Frankreich hängen davon ab, dass ein starkes Deutschland eine dynamische Achse Paris-Berlin unterstützt. Wenn Merkel geht, steht Macron ohne Unterstützung allein im Wind. Innenpolitische Unsicherheiten behindern Großbritannien, Spanien und Italien. Bei den Mitteleuropäern wächst der Euroskeptizismus. Zudem ist Merkel zur Gefangenen ihrer früheren Fehler geworden und nicht mehr die unangefochtene Führerin Europas."

In den Niederlanden, wo es 200 Tage dauerte, bis es endlich eine neue Regierung feststand, wird denn auch die Bildung einer Minderheitsregierung als Chance für Merkel und die CDU gesehen:

"Volkskrant": "Für die Politik von (Kanzlerin Angela) Merkels CDU und den Grünen gibt es in Deutschland keine Mehrheit. Sie könnten durchaus eine Minderheitsregierung bilden ... Merkel könnte dann noch einmal ihre Rolle als Künstlerin des Ausgleichs spielen - bis die CDU einen Nachfolger für sie gefunden hat."

Aber auch in den Kommentaren anderer europäische Staaten geht es überwiegend um die Frage, wie es jetzt mit Angela Merkel in Berlin weitergeht und welche Konsequenzen das für die EU hätte:

"El Mundo" (Spanien): "Es wäre ein Fehler, wenn einige nun versuchten, das schwache Wahlabschneiden der Kanzlerin auszunutzen, die bei der letzten Abstimmung 65 Sitze verloren hatte, um ihren Rücktritt oder Neuwahlen zu fordern. Denn dies würde die Regierbarkeit des wichtigsten europäischen Motors gefährden. Umso mehr, wenn der wachsende Rechtspopulismus der AfD die deutsche Gesellschaft zu polarisieren droht."

"Neue Zürcher Zeitung" (Schweiz): "Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass Merkel die Magie der Macht abhandengekommen ist. Stattdessen stellt sich Ratlosigkeit ein. Die naheliegende Antwort darauf ist, das Volk zu befragen."

"Tages-Anzeiger" (Schweiz): "Deutschland ist die wichtigste Macht in der Mitte Europas, deswegen betrifft die Unsicherheit nun auch nicht Deutschland allein. Solange in Berlin niemand regiert und nicht klar ist, welche Zukunft Merkel noch hat, geht die Hauptrolle an Emmanuel Macron über, den jungen französischen Präsidenten. Um seine Pläne zu einer Neugründung der EU umzusetzen, ist er freilich auf die Handlungsfähigkeit Deutschlands zwingend angewiesen. Die wird nun noch länger fehlen als befürchtet. Macron aber braucht schnelle Resultate, sonst wird sein Elan verpuffen."´

"Gazeta Wyborcza" (Polen): "Das Ende der Sondierungsgespräche kann das Ende von Merkels politischer Karriere bedeuten, für sie ist das ein großer Imageschaden. Vor allem wenn das schlimmste Szenario wahr wird und es zu Neuwahlen kommt ... Es ist vorstellbar, dass die Partei Merkel zwingt, in den politischen Ruhestand zu gehen."

"Pravda" (Slowakei): "Ein erzwungenes Aus für die ewige Kanzlerin hätte Auswirkungen auf ganz Europa ... Sie verkörpert eine Ära der Stabilität nicht nur für Deutschland, sondern für Europa. In der Ära von Donald Trump, Wladimir Putin, Brexit und zunehmendem Extremismus ist sie die vielleicht letzte liberaldemokratische Welt-Führungspersönlichkeit... Sollte diese Ära zu Ende gehen, wenn gerade neue Krisen und grundlegende Zukunftsentscheidungen anstehen, würden wir das alle spüren."

"Nepszava" (Ungarn): "Die Kanzlerin ist die einzige, die nicht nur für die EU-Reformvorschläge des französischen Präsidenten Macron ein offenes Ohr hat, sondern die es auch versteht, mit den mittel-osteuropäischen Rebellen (wie dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban) im Gespräch zu bleiben. Ohne Merkel können wir uns ein einheitliches Europa derzeit praktisch nicht vorstellen."