Kämpe im Nordirak Röttgen fordert Neubewertung des Bundeswehreinsatzes

Angesichts der Kämpfe im Nordirak hat der CDU-Außenexperte Norbert Röttgen eine Neubewertung des dortigen Ausbildungseinsatzes der Bundeswehr gefordert. Es reiche nicht aus "zu sagen, wir machen das einfach weiter", sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin". "Bei diesem Mandat ist ganz sicher eine Neubewertung notwendig."

Die Bundeswehr hatte kürzlich die Ausbildung kurdischer Peschmerga-Kämpfer nach wenigen Tagen Unterbrechung wieder aufgenommen. Wegen des Konflikts zwischen den irakischen Kurden und der Zentralregierung in Bagdad war die Ausbildung der Peschmerga am 13. Oktober ausgesetzt worden.

Röttgen äußerte in der ARD die Befürchtung, die Bundeswehr sei durch die Zusammenarbeit mit den Kurden längst Teil eines innerirakischen Konflikts geworden. Er schlug vor, das Einsatzmandat für die Bundeswehr im Nordirak zunächst nur um drei Monate zu verlängern, bis eine neue Regierungskoalition in Berlin im Amt ist. In dieser Zeit müsse diskutiert werden, ob das weitere Engagement der Bundeswehr dort noch sinnvoll sei.

Die Lage im Nordirak habe sich in den vergangenen Tagen "grundlegend geändert", sagte Röttgen. Zum einen sei die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) in der Region nun "militärisch besiegt", weswegen nun die Zeit für "ein politisches Konzept" jenseits von Militäreinsätzen gekommen sei. Zum anderen hätten die Kurden im Nordirak den "historischen Fehler" begangen, ein Unabhängigkeitsreferendum abzuhalten und damit eine Krise mit der irakischen Zentralregierung in Bagdad heraufzubeschwören.