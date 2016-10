Technischer Defekt Bundeswehr-"Tornados" im Irak zwischengelandet

Zwei "Tornado"-Aufklärungsjets der Bundeswehr mussten wegen eines technischen Defekts im Nordirak zwischenlanden. Das berichtete ein Sprecher des Einsatzführungskommandos in Potsdam.

Die "Tornados" waren im Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) im Einsatz. Der Sprecher betonte, es habe sich nicht um eine Notlandung gehandelt. Die Bundeswehr bezeichnete den Vorfall als "Luftnotlage".

Starke Turbulenzen bei einer routinemäßigen Luftbetankung haben demnach den Defekt bei einem der Aufklärungsjets verursacht. Die Betankung musste daraufhin abgebrochen werden. Die Piloten hätten entschieden, den nächstgelegenen Flugplatz in Erbil in der nordirakischen Kurdenregion anzusteuern, da eine Rückkehr zum Nato-Stützpunkt im türkischen Incirlik mangels Treibstoff nicht mehr möglich gewesen sei.

Nachdem die beiden "Tornados" gegen 15.30 Uhr in Erbil gelandet waren, stellte sich den Angaben zufolge heraus, dass der Tankausleger beschädigt wurde, die Maschine jedoch weiter flugfähig war. Nach der Betankung am Boden seien beide nach Incirlik zurückgeflogen und dort am Abend sicher gelandet.

Die Bundeswehr unterstützt von der Nato-Basis aus die Luftangriffe der Militärallianz im Kampf gegen den IS. Sie setzt dabei neben sechs "Tornado"-Aufklärungsflugzeugen auch ein Tankflugzeug ein.