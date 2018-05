Trumps Iran-Entscheidung Ohnmächtig in Berlin

Ihr größter Trick ist vor allem deshalb so gut, weil man ihn leicht übersieht. Kabinett, CDU-Kreisvorsitzenden-Konferenz, Steuerschätzung, Empfang des kosovarischen Präsidenten - der Kalender von Kanzlerin Angela Merkel reiht wie an diesem Mittwoch große und kleine Termine aneinander, denen sie sich mit scheinbar gleicher Wertschätzung zuwendet. Dass US-Präsident Donald Trump am Vortag das Iran-Abkommen gekündigt hat und es seinen europäischen Verbündeten gleich mit vor die Füße warf, ist dann eben auch ein Programmpunkt unter anderen.

Je größer das Problem, desto mehr heißt es: Ruhe bewahren. So funktioniert der Merkel-Trick.

Dass die Kanzlerin Trumps Entscheidung am Mittwoch als "schwerwiegend" bezeichnet und Bedauern und Sorge äußert, ist dann beinahe schon ein emotionaler Ausbruch. Iran wiederum, sagt Merkel, müsse seine Verpflichtungen aus dem Abkommen weiter einhalten. "Der Weg der Lösung muss das Miteinandersprechen sein." Und weiter zum nächsten Termin.

Dabei ist das eingetreten, was Merkel unbedingt verhindern wollte. Monatelang hatten die weiteren Vertragspartner und sogenannten E3-Staaten Deutschland, Frankreich und Großbritannien versucht, Trump vom Ausstieg abzuhalten. Zuletzt reisten Präsident Emmanuel Macron und die Bundeskanzlerin deshalb nacheinander nach Washington. Umsonst. Was der US-Präsident seinen Wählern versprochen hatte, löste er jetzt ein: Die Kündigung des aus seiner Sicht schlechten und falschen Abkommens.

Trumps Entscheidung könnte verheerende Folgen für den Nahen Osten haben. Sie stellt die transatlantische Partnerschaft vor ihre wohl schwerste Bewährungsprobe und entwertet internationale Vereinbarungen. All das ist dem US-Präsidenten freilich egal, weil er ausschließlich innenpolitisch denkt - und der Nahe Osten sehr weit weg ist.

Umso mehr versuchen die E3-Staaten nun zu retten, was noch zu retten ist an dem Deal mit Iran. Natürlich ist dabei vor allem die Kanzlerin gefordert, weil sie außenpolitisch viel erfahrener als Macron ist; Großbritanniens dauertaumelnde Premierministerin Theresa May fällt ohnehin aus.

Die Gespräche über das Atomprogramm mit Iran begannen einst unter Außenminister Joschka Fischer: Im Oktober 2003 flog der Grünen-Politiker mit seinen Kollegen aus Frankreich und Großbritannien nach Teheran. Alle Nachfolger haben die Gespräche in verschiedenen Formaten fortgesetzt, Deutschland war stets dabei.

Beamte des Auswärtigen Amts verbrachten verwandten viel Zeit und Kraft auf das Iran-Dossier. Im Frühjahr 2015 blieb der damalige Minister Frank-Walter Steinmeier (SPD) mit seinen Spitzenbeamten sogar eine ganze Woche in einem Hotel im schweizerischen Lausanne, am Ende standen die Eckpunkte jenes Abkommens, aus dem Trump nun aussteigt. Den jetzigen Bundespräsidenten Steinmeier bedrückt die neue Lage sichtlich. "Friedensdiplomatie - das ist meine Meinung - hat einen schweren Rückschlag erlitten", sagte er am Mittwoch.

Auch jetzt sind erst mal die Außenminister gefragt. Für den neuen deutschen Chef-Diplomaten Heiko Maas wird das Iran-Abkommen zum ernsten Testfall. Am Mittwoch tritt der Ex-Justizminister kurz vor die Kameras, verteidigt das Abkommen und die Position Deutschlands. Auf Maas und seine Beamten kommt nun noch mehr Arbeit zu, zuletzt saßen Diplomaten aus Frankreich, Großbritannien und Deutschland bereits mit Kollegen aus Iran zusammen. Am kommenden Montag könnte es ein Außenministertreffen im E3-Format geben, heißt es.

Aber was ist überhaupt noch zu retten an dem Deal?

"Wir müssen versuchen, den Iran zu überzeugen, an dem Abkommen festzuhalten", sagt Jürgen Hardt (CDU), außenpolitischer Sprecher der Unionsbundestagsfraktion. Aber in Wahrheit hat Europa dafür kaum etwas in der Hand. "Wir haben dem Iran nichts als Gegenleistung anzubieten", sagt der CDU-Politiker Norbert Röttgen, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag.

Er ist deutlich pessimistischer als sein Kollege. "Wer im Iran investiert, wird von US-Sanktionen hart getroffen - das ist nicht zu kompensieren." Deshalb, glaubt Röttgen, "werden wahrscheinlich die betroffenen Unternehmen sehr schnell ihre Investitionen zurückfahren oder sich ganz aus dem Land zurückziehen".

"Damit hat Trump sein Ziel faktisch erreicht", sagt er. "Das Abkommen ist wahrscheinlich nicht zu retten." Es gebe zwar noch Unsicherheit über die nächsten Schritte, was auch Hardt bestätigt, "aber höchstwahrscheinlich wird sich Trump durchsetzen", sagt Röttgen.

"Umso wichtiger ist es, dass wir Europäer dabei geschlossen auftreten - und am besten auch Russland und China davon überzeugen, das Abkommen weiter zu unterstützen", sagt CDU-Außenpolitiker Hardt. Auch hier fällt Röttgens Analyse härter aus. "Der Vorgang zeigt exemplarisch, wie hilflos Europa außenpolitisch ist", sagt er. "Umso dringlicher ist, dass wir endlich eine gemeinsame Sicherheits- und Außenpolitik entwickeln."

Gelingt es Merkel und Maas, an der Seite von Paris und London und mit China und Russland die Vereinbarung wenigstens offen zu halten und Teheran vor dem raschen Hochfahren des Anreicherungsprogramms abzuhalten? Die deutschen Spitzendiplomaten, die zuletzt wiederholt in Washington waren, versuchten einen schwierigen Spagat: auf Trumps Forderungen eingehen und Teheran im Spiel halten. Es wurden gemeinsame Positionspapiere geschrieben, doch wie weit gelten sie jetzt noch?

CDU-Außenpolitiker Hardt sagt: "Bislang ist es ein frommer Wunsch, wenn Trump von einem neuen besseren Abkommen spricht - aber sollte es diese Perspektive wirklich geben, müssten wir alles dafür tun."