IS-Terrorist Bundesanwaltschaft wirft Harry S. Mord vor

Die Bundesanwaltschaft erhebt neue Vorwürfe gegen den verurteilten Islamisten Harry S. Sie wirft ihm vor, an der Ermordung von sechs Gefangenen der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) beteiligt gewesen zu sein. Die Behörde habe deshalb am 21. Dezember beim Bundesgerichtshof einen zweiten Haftbefehl gegen den Ex-Terroristen erwirkt, hieß es in einer nun veröffentlichten Mitteilung.

Harry S. war im Juli 2016 wegen seiner IS-Mitgliedschaft zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Vor Gericht hatte er offen über seine Zeit bei der Terrormiliz gesprochen, aber stets abgestritten, an Gräueltaten direkt beteiligt gewesen zu sein. Zur Erzählung des 28-jährigen Bremers gehörte auch, dass er Zeuge von Hinrichtungen gewesen sei.

Im Herbst vergangenen Jahres hatten das ZDF und die "Washington Post" gemeinsam über ein Video berichtet, dass die Ermordung von sieben Gefangenen durch IS-Kämpfer auf dem Marktplatz der Stadt Palmyra zeigen soll. Harry S. soll einer der IS-Terroristen gewesen sein. Waffenexperten gehen laut ZDF davon aus, dass der deutsche Islamist selbst gefeuert habe. Die Bundesanwaltschaft kündigte daraufhin an, die Aufnahmen zu überprüfen.

Der Verdacht hat sich nun offenbar bestätigt. Dem Beschuldigten werde vorgeworfen, als IS-Mitglied Mitte Juni 2015 an der Tötung von sechs Gefangenen in der Wüstenstadt Palmyra "mittäterschaftlich beteiligt gewesen zu sein", teilte die Behörde mit. Demnach sei Harry S. mit einer Pistole bewaffnet gewesen, habe einen der Gefangenen eigenhändig zum Hinrichtungsort geführt und die anderen an der Flucht gehindert.

Harry S. hatte sich Anfang April 2015 in Syrien dem IS angeschlossen. Dort soll er auch eine Kampfausbildung durchlaufen haben, in der er spezielle Kampftechniken und den Umgang mit einem Schnellfeuergewehr erlernt haben soll. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland im Sommer 2015 wurde Harry S. auf dem Flughafen in Bremen festgenommen.