Kampf gegen IS Bundeswehr schickt Ausbilder nach Bagdad

Die Bundeswehr baut ihre Mission im Irak erneut aus. Nach SPIEGEL-Informationen will Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen ab Januar 2017 erstmals Soldaten in die Hauptstadt Bagdad entsenden. Dort sollen sie ein Programm der Nato zur Ausbildung der irakischen Armee unterstützen. Bisher war die Bundeswehr ausschließlich im relativ ruhigen Norden des Landes rund um die Kurden-Metropole Arbil aktiv.

Von der Leyens Staatssekretär Markus Grübel unterrichtete am Mittwoch ausgewählte Abgeordnete, dass die Bundeswehr für die Nato-Mission zunächst einen Oberst nach Bagdad schicken werde. Der Offizier solle den Aufbau der Trainingsmission, im Militär-Jargon Training and Capacity Building Activity in Iraq (NTCB-I), mit aufbauen. Es geht zunächst vor allem um die Beratung des irakischen Verteidigungsministeriums. Außerdem sollen Einheiten in der Minenentschärfung geschult werden.

Die Nato hatte die Mission auf ihrem Gipfel in Warschau beschlossen, um die irakische Regierung bei ihrem Kampf gegen den "Islamischen Staat" (IS) zu unterstützen. Es ist das erste Mal, dass die Nato seit dem Irak-Krieg wieder in dem Krisenland aktiv wird. Gleichzeitig will die Allianz kontrollieren, ob die Regierung in Bagdad Zusagen über die Reform der Armee tatsächlich einhält. Die Schwäche der Armee und die Korruption im Ministerium waren maßgeblich für den Aufstieg der Terrormiliz mitverantwortlich.

Bisher trainiert die Bundeswehr ausschließlich die kurdischen Peschmerga-Einheiten im Norden des Irak. Sie werden mit Waffen und Raketen versorgt. Bagdad hatte immer wieder eine ähnliche Unterstützung seiner Armee gefordert. Waffenlieferungen an die Zentralregierung aber sind bisher für fast alle Nato-Staaten ein Tabu.

Die Bundeswehr hält die neue Mission in Bagdad nach eigenen Angaben für weitgehend ungefährlich. Ein Mandat des Bundestags sei nicht nötig, schreibt von der Leyens Staatssekretär. Denn der deutsche Oberst werde nicht "in bewaffnete Unternehmungen" der irakischen Armee einbezogen. Außerdem schätze die Bundeswehr die Sicherheitslage rund um Bagdad als halbwegs stabil ein.