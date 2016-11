Islamisten Ermittler nehmen fünf mutmaßliche IS-Rekrutierer fest

Der Bundesanwaltschaft ist nach monatelangen Ermittlungen ein Schlag gegen zentrale Akteure der islamistischen Szene in Deutschland gelungen. Nach eigenen Angaben ließ die Behörde am Dienstagmorgen fünf Männer verhaften, die im Verdacht stehen, für die Terrormiliz "Islamischer Staat" rekrutiert zu haben. Ihnen wird die Unterstützung einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Zuerst hatten NDR, WDR und "Süddeutsche Zeitung" über die Polizeiaktion berichtet.

Die Beschuldigten im Alter zwischen 26 und 50 Jahren sollen am Dienstag und Mittwoch dem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof vorgeführt werden. Dieser muss über den Vollzug der Untersuchungshaft entscheiden. Justizminister Heiko Maas (SPD) bezeichnete die Festnahmen als "wichtigen Schlag gegen die extremistische Szene in Deutschland."

Unter den Festgenommenen ist sich auch der Hildesheimer Prediger Ahmad Abdulaziz Abdullah A., alias "Abu Walaa". Er wird schon seit Längerem verdächtigt, Kämpfer für Syrien und den Irak zu rekrutieren. Er predigte in der Moschee des "Deutschsprachigen Islamkreises Hildesheim", die bereits Ende Juli durchsucht worden war. Rund 20 aus Niedersachsen ausgereiste Islamisten sollen sich in der Hildesheimer Moscheegemeinde radikalisiert haben. Auf Videos im Internet stilisiert sich "Abu Walaa" als "Prediger ohne Gesicht", der sich nur von hinten filmen lässt.

Unter den Festgenommenen sind zwei weitere Prediger, die ebenfalls Teil des salafistischen Netzwerks um "Abu Walaa" sein sollen. Die Männer sollen bei Predigten in Wohnungen für den IS geworben und zur Ausreise in den Dschihad aufgerufen haben.

"Abu Walaa" soll innerhalb des dschihadistischen Netzwerks die zentrale Führungsposition übernommen haben. Laut Bundesanwaltschaft hat sich der Prediger offen zur IS-Terrormiliz bekannt. Ziel des von ihm angeführten Netzwerks sei es gewesen, Personen an den IS nach Syrien zu vermitteln. Zwei der anderen Festgenommenen kam laut Bundesanwaltschaft die Aufgabe zu, Ausreisewilligen neben der arabischen Sprache auch radikal-islamische Inhalte zu lehren. "Abu Walaa" war es demnach "vorbehalten, Ausreisen zu billigen und zu organisieren". Die konkrete Umsetzung der Ausreisen oblag dabei anderen Beschuldigten.

Laut NDR, WDR und "Süddeutsche Zeitung" sollen die Aussagen eines IS-Rückkehrers maßgeblichen Anteil an den heutigen Festnahmen gehabt haben. Der 22-jährige Anil O. war demnach nach einem mehrmonatigen Aufenthalt im IS-Gebiet in Syrien in die Türkei geflohen und hat sich dem Bericht zufolge nach eigenen Aussagen von der Terrormiliz losgesagt.

Bevor er Ende September nach Deutschland zurückkehrte, gab Anil O. NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" in der Türkei ein Interview, in dem er Ahmad Abdelaziz A., alias "Abu Walaa", schwer belastete und als "die Nummer eins des IS in Deutschland" bezeichnete.