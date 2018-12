Tötung eines Mädchens Bundesanwaltschaft klagt mutmaßliches IS-Mitglied an

Gemeinsam mit ihrem Ehemann soll sich Jennifer W. im Irak ein kleines Mädchen als Sklavin gehalten haben. Als das Kind erkrankte und sich auf einer Matratze einnässte, hätten ihre Peiniger es zur Strafe im Freien angekettet - und es in der Hitze qualvoll verdursten lassen.

So schildert die Bundesanwaltschaft den Fall. Die Beschuldigte: Eine mutmaßliche Anhängerin der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) aus Deutschland. Gegen die 27-Jährige hat die Bundesanwaltschaft jetzt Klage erhoben.

Etwa 200 Frauen sollen aus Deutschland Richtung Syrien und Irak ausgereist sein. Dutzende Islamistinnen sind inzwischen nach Deutschland zurückgekehrt. Jennifer W. war den Ermittlungen zufolge im August 2014 über die Türkei und Syrien in den Irak gereist. Dort schloss sie sich dem IS an und patrouillierte in den irakischen Städten Falludschaund Mossul abends für die sogenannte Sittenpolizei der Dschihadistenmiliz, um auf die Einhaltung der vom IS aufgestellten Verhaltens- und Bekleidungsvorschriften zu achten.

Zur Einschüchterung soll W. ein Sturmgewehr, eine Pistole und eine mit Sprengstoff präparierte Weste mitgeführt haben. Als monatliche Entlohnung erhielt sie den Angaben zufolge vom IS zwischen 70 und 100 US-Dollar.

Nichts zur Rettung beigetragen

Der Angeklagten wird zur Last gelegt, aus niedrigen Beweggründen einen Menschen grausam getötet zu haben. Außerdem habe sie gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen.

Die Angeschuldigte und ihr Ehemann sollen im Sommer 2015 aus einer Gruppe von Kriegsgefangenen das damals fünf Jahre alte Mädchen gekauft haben. W. habe später bei der Tat ihren Ehemann gewähren lassen und nichts zur Rettung des Mädchens unternommen, teilte die Bundesanwaltschaft mit.

Ende Januar 2016 beantragte W. in der deutschen Botschaft in Ankara neue Ausweispapiere. Sie wurde danach von den türkischen Sicherheitsbehörden festgenommen und nach Deutschland abgeschoben. Am 29. Juni 2018 nahm die Polizei sie in Deutschland fest, als sie versuchte, nach Syrien zu reisen. Seitdem sitzt sie in Untersuchungshaft.