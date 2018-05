Künftige Populisten-Regierung in Italien Berlin warnt Rom vor Anti-EU-Kurs

Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella hat dem politischen Quereinsteiger Giuseppe Conte den Regierungsauftrag erteilt. Damit steht der Koalition aus der rechtspopulistischen Lega Nord und der linkspopulistischen Fünf-Sterne-Bewegung nichts mehr im Wege. In Deutschland sind sowohl Regierung als auch Opposition angesichts der europakritischen Töne aus Italien besorgt.

Michael Roth, Staatsminister im Auswärtigen Amt, sagte dem SPIEGEL: "Europa braucht mehr denn je einen verlässlichen italienischen Partner, der wie bisher seinen Platz im Herzen Europas und nicht in der trügerischen Sicherheit des Nationalismus sieht." Viele Äußerungen der neuen Koalition in Rom gäben jedoch "Anlass zur Sorge", so Roth.

AFP Michael Roth, Staatsminister im Auswärtigen Amt

Roth betonte, wie wichtig eine pro-europäische Regierung in Rom sei: "Die Europäische Union lebt von der Solidarität ihrer Mitglieder." Italien und Deutschland "stehen als Gründungsmitglieder derzeit ganz besonders in der Pflicht, für den Zusammenhalt in Europa, für eine starke Wertegemeinschaft und für stabile Gesellschaften zu arbeiten", ergänzte der SPD-Politiker.

"Es droht eine Regierung der Illiberalität"

Auch Grünen-Chefin Annalena Baerbock zeigt sich besorgt. "Es droht eine Regierung der Illiberalität und Fremdenfeindlichkeit", sagte sie dem SPIEGEL. Dennoch müsse die neue italienische Regierung rasch eingebunden werden - aber mit einer klaren Haltung. Auch für Gründungsmitglieder gebe es keinen Rabatt bei Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. "Das Fatalste wäre, sich dem europaskeptischen Kurs der italienischen Regierung zu beugen", sagte Baerbock.

DPA Grünen-Chefin Annalena Baerbock: "Regierung der Fremdenfeindlichkeit"

Die Vorsitzende der Grünen hob hervor, dass viele Bürger der Europäischen Union die Vorteile der EU durchaus zu schätzen wüssten: "Zwei Drittel sind der Meinung, dass ihr Land von der EU-Mitgliedschaft profitiert. Und sie wissen, in der Krise muss Europa zusammenstehen." Die deutsche Regierung dürfe dieses Vertrauen nicht verspielen.

Die Lega Nord und die Fünf-Sterne-Bewegung haben einen Koalitionsvertrag verfasst, in dem teure Wahlversprechen wie Steuersenkungen und ein Grundeinkommen festgeschrieben sind. Das kritisierte auch FDP-Außenexperte Alexander Graf Lambsdorff. Der Koalitionsvertrag strotze "vor unrealistischen und nicht finanzierbaren Forderungen", sagte er dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Die bevorstehende Regierung sei keine gute Nachricht für Europa.