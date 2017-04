Ivanka Trump in Berlin Eine (fast) perfekte Show

Am Morgen mit dem Linienflieger in Berlin-Tegel gelandet, ein schneller Besuch in der amerikanischen Botschaft am Pariser Platz, und kurze Zeit später kommt Ivanka Trump, Lieblingstochter des US-Präsidenten, im Berliner Nobelhotel Intercontinental an. Hier findet an diesem Dienstag eine hochkarätig besetzte W20-Konferenz zur Stärkung von Frauen in der Wirtschaft statt.

Genau um 13 Uhr dann nimmt Ivanka Trump Platz auf dem Podium, sehr aufrecht sitzend, im blau gemusterten Kleid, im Publikum Dutzende erfolgreiche Wirtschaftsfrauen. Rechts neben der 35-Jährigen die kanadische Außenministerin Chrystia Freeland, links IWF-Chefin Christine Lagarde, einen Platz weiter Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Ivanka inmitten der mächtigsten Frauen der Welt.

Vor sechs Wochen lernten sich Ivanka Trump und Merkel in Washington kennen

Dass sie hier ist, liegt auch an Merkel. Zwar wies die Bundesregierung extra darauf hin, dass die Einladung zur Teilnahme an dem Frauengipfel nicht von der Kanzlerin, sondern vom Verband der Unternehmerinnen gekommen sei - allerdings auf einen "Wink" der Bundesregierung hin. Eingefädelt hat den Termin also Merkel: Als sie vor sechs Wochen bei US-Präsident Donald Trump in Washington war und dort die First Daughter, inzwischen offiziell Beraterin des US-Präsidenten im Weißen Haus, kennenlernte.

Ivanka Trump saß bei einem Termin im Weißen Haus neben Merkel, was diese zunächst irritiert zur Kenntnis nahm. Aber dann sah die Kanzlerin wohl, dass der Kontakt enorme Chancen birgt. Merkel messe der Diskussion mit der Präsidententochter "große Bedeutung" bei, sagte Vizeregierungssprecher Georg Streiter am Montag.

Noch immer sucht die deutsche Politik nach Kontakten in die Trump-Administration, auf vielen Ebenen hakelt die Zusammenarbeit. Und Ivanka Trump kann der Schlüssel sein, dem US-Präsidenten näher zu kommen - oder die deutsche Sicht über Umwege näher zu bringen. Sie gilt als die engste Vertraute des Präsidenten und als eine Art Antithese zu ihrem Vater. Anders als er ist Ivanka immer beherrscht, immer höflich.

Dass Merkel Ivanka zum Treffen der mächtigen Frauen nach Berlin holte, war auch ein psychologischer Schachzug. Sie wertete damit deren internationale Bedeutung auf. Beim US-Präsidenten jedenfalls scheint die Charmeoffensive aus Berlin verfangen zu haben. "Wir hatten eine unglaubliche Chemie", verkündete Donald Trump jüngst zur Begegnung mit der Kanzlerin. Am Montag schließlich telefonierten Merkel und der US-Präsident zum wiederholten Mal miteinander.

Proud of @IvankaTrump for her leadership on these important issues. Looking forward to hearing her speak at the W20! https://t.co/e6Uajrm8zp — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25. April 2017

Nur Harmonie, nur schöne Bilder aber gibt es für Ivanka in Berlin nicht - sondern sie muss gleich zu Beginn der Podiumsdiskussion kritische Fragen beantworten. In Deutschland sei man ja mit dem "Konzept der First Daughter" nicht so vertraut. Was denn nun ihre Rolle sei, will die Publizistin Miriam Meckel, die die Diskussion moderiert, von Ivanka Trump wissen. Ihren Vater zu repräsentieren, das amerikanische Volk oder das "Business", das Unternehmen Trumps also?

Falls sich Ivanka ärgert hat über die Fragen, anmerken lässt sie es sich jedenfalls nicht und antwortet gleichbleibend freundlich. Sie sei selbst noch auf der Suche, wie genau ihre Rolle aussehen solle, sagte die Beraterin im Weißen Haus und dankt Merkel dafür, dass sie nun hier sein könne. Sie "lerne" und "höre zu", erläutert Ivanka. Die Erfahrungen und das Wissen, das sie in Berlin gesammelt habe, wolle sie zurück in die Vereinigten Staaten, "zu meinem Vater, zum US-Präsidenten" bringen.

Wie groß genau Ivankas Einfluss auf ihren Vater ist, ob sie mäßigend auf ihn einwirkt oder in Wahrheit nur seine sanfter auftretende Komplizin ist, die wirtschaftlichen Schaden von den Familienunternehmen abwenden will, darüber rätseln Beobachter.

In Berlin, beim Frauengipfel, wird klar: Ivanka nutzt ihren Auftritt als Botschafterin ihre Vaters, macht Werbung, auch wenn sie gar nicht nach ihm gefragt wird. Sie sei sehr stolz auf ihn, er sei ein großer Verfechter und Unterstützer von Familien und Frauen, sagt sie zum Beispiel - das Publikum quittiert diese Äußerung mit Geraune, ein leiser Buhruf ist zu hören.

Als Moderatorin Meckel auf frauenfeindliche Bemerkungen des US-Präsidenten hinweist, verkündet Ivanka: Sie habe "die Kritik in den Medien" gehört. Sie sagt es, als ob es nur die Medien waren und nicht auch Zehntausende Bürger, die gegen den Sexismus des Donald Trump protestierten. Auch an dieser Stelle gibt es Unruhe unter den Zuschauern.

Ihr Vater, der US-Präsident sei "fest davon überzeugt, dass Frauen das Potenzial und das Können besitzen, den Job genauso gut wie Männer zu erledigen", behauptet die Präsidententochter. "Die tausenden von Frauen, die über Jahrzehnte im Privatsektor für meinen Vater gearbeitet haben, legen davon Zeugnis ab."

Überraschend ist diese Rhetorik nicht: Ivanka spielt ihre Rolle wie vorgesehen und wie sie es schon im Wahlkampf getan hat: Sie als moderne Frau , arbeitende Mutter, Summa-cum Laude-Universitätsabsolventin, ist für Trump eine Art Wunderwaffe, die immer dann aktiv werden soll, wenn sich ihr Vater mal wieder abfällig und sexistisch über Frauen geäußert hat. "Unangemessen und beleidigend" nannte Ivanka zwar einmal die Kommentare ihres Vaters, um gleichzeitig für ihn einzuspringen: "Was mich beruhigt ist, dass ich meinen Vater kenne."

"Ivanka gelingt das Kunststück, ihren Vater als Idol darzustellen, sich gleichzeitig aber als unabhängige Person zu definieren, in Abgrenzung zu ihm, und ihn dennoch zu loben", heißt es in einem SPIEGEL-Porträt über die Präsidententochter und deren Ehemann, den ebenfalls höchst einflussreichen Berater Jared Kushner.

Sie rede immer sehr offen mit ihrem Vater, erklärte Ivanka Trump jüngst einmal. Was sie ihm wohl aus Berlin vom Frauengipfel berichtet?

Sie selbst betont jedenfalls am Ende der Veranstaltung, wie toll und wichtig sie es finde, wenn man sich über unterschiedliche Positionen "respektvoll" austausche. Das solle man auch weiter tun.

Mal sehen, ob sich das bemerkbar macht. Im Mai wird der US-Präsident zum G7-Gipfel nach Sizilien reisen, im Juli zum G20-Gipfel nach Hamburg.