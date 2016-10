Suizid von Jaber Albakr Die Suche nach den Schuldigen hat begonnen

"Das hätte nicht passieren dürfen, es ist aber leider geschehen." Dieser Satz von Sachsens Justizminister Gemkow auf der Pressekonferenz in Dresden wird in Erinnerung bleiben. Denn er zeigt: Die Behörden in Sachsen haben im Fall des Terrorverdächtigen Jaber Albakr alles andere als fehlerfrei gearbeitet.

Die Geschichte klang auch fast schon zu schön: Drei Syrer fesseln einen terrorverdächtigen Landsmann, der nach derzeitigen Erkenntnissen einen Sprengstoffanschlag in Deutschland plante. Und die Sicherheitsbehörden hätten über den Verdächtigen Jaber Albakr womöglich wichtige Infos über das Terrornetzwerk in Deutschland erhalten. Alles Makulatur.

Seit Mittwochabend ist es in der sächsischen Justiz mit der Freude über den Fahndungserfolg vorbei: Jaber Albakr beging in seiner Zelle Selbstmord - und sofort kamen die Fragen. Bundesinnenminister Thomas de Maizière verlangt schnelle Aufklärung - und aufzuklären gibt es viel. Denn was falschgelaufen ist und inwiefern überhaupt ein Fehler vorliegt, darüber herrscht vor allem eines: Uneinigkeit.

Außer bei den handelnden Personen: Man habe alles getan, um einen Suizid zu verhindern, sagte Sachsens Justizminister Sebastian Gemkow auf der Pressekonferenz in Dresden. Der Leiter der Justizvollzugsanstalt, in der Jaber Albakr seit drei Tagen saß, sah das ähnlich: Es sei eigentlich alles nach Vorschrift gelaufen.

Video REUTERS

Dabei ist in dem Fall eigentlich wenig nach Plan gelaufen. Die Ungereimtheiten im Überblick:

Selbstmordgefahr: Albakr soll einen Selbstmordanschlag geplant haben. Auch die zuständige Richterin vermutete, Albakr könne Suizid begehen. Dennoch erhält der 22-Jährige im Leipziger Gefängnis nicht den sichersten Zellentyp und die besonders reißfeste Kleidung. Warum? "Da muss es sich um eine sehr akute, auch klar erkennbare Suizidgefahr handeln - zu dieser Einschätzung ist man zu diesem Zeitpunkt nicht gekommen", sagte Gefängnisleiter Rolf Jacob.

Albakr soll einen Selbstmordanschlag geplant haben. Auch die zuständige Richterin vermutete, Albakr könne Suizid begehen. Dennoch erhält der 22-Jährige im Leipziger Gefängnis nicht den sichersten Zellentyp und die besonders reißfeste Kleidung. Warum? "Da muss es sich um eine sehr akute, auch klar erkennbare Suizidgefahr handeln - zu dieser Einschätzung ist man zu diesem Zeitpunkt nicht gekommen", sagte Gefängnisleiter Rolf Jacob. Vandalismus: Eine herausgerissene Deckenlampe und eine manipulierte Steckdose in der Zelle deuten die Verantwortlichen als Vandalismus. "Eine Deutung im Sinne einer Suizidgefahr wurde dort nicht erkannt", sagte Jacob. Möglich sei ja auch, dass der Gefangene testen will, wie die Beamten auf Vorfälle reagieren.

Eine herausgerissene Deckenlampe und eine manipulierte Steckdose in der Zelle deuten die Verantwortlichen als Vandalismus. "Eine Deutung im Sinne einer Suizidgefahr wurde dort nicht erkannt", sagte Jacob. Möglich sei ja auch, dass der Gefangene testen will, wie die Beamten auf Vorfälle reagieren. Einzelzelle: Die Leipziger JVA entschied sich für diese Variante. Liegt dagegen die Gefahr eines Selbstmordes vor, kommen die Insassen häufig in eine Zelle mit mehreren Häftlingen - das soll das Risiko senken. Bei Albakr sei das Risiko zu groß gewesen, dass er Mithäftlingen gefährlich wird, sagte JVA-Leiter Jacob. In einem anderen Statement auf der Pressekonferenz beschreibt der JVA-Leiter den Zustand von Albakr wiederum gegenteilig: "Er war ruhig, er war sachlich. Es gab keine Hinweise auf irgendwelche emotionalen Ausfälle."



Die Leipziger JVA entschied sich für diese Variante. Liegt dagegen die Gefahr eines Selbstmordes vor, kommen die Insassen häufig in eine Zelle mit mehreren Häftlingen - das soll das Risiko senken. Bei Albakr sei das Risiko zu groß gewesen, dass er Mithäftlingen gefährlich wird, sagte JVA-Leiter Jacob. In einem anderen Statement auf der Pressekonferenz beschreibt der JVA-Leiter den Zustand von Albakr wiederum gegenteilig: "Er war ruhig, er war sachlich. Es gab keine Hinweise auf irgendwelche emotionalen Ausfälle." Kontrollen: Die Hinweise der Richterin habe man ernst genommen, sagte der Gefängnischef. Deswegen habe man angeordnet, Albakr Tag und Nacht alle 15 Minuten zu kontrollieren. "Das ist das Höchstmaß." Möglich ist aber auch eine Sitzwache vor der Zellentür. Auf Anraten der Psychologin wurde dieser Rhythmus verändert.

Die Hinweise der Richterin habe man ernst genommen, sagte der Gefängnischef. Deswegen habe man angeordnet, Albakr Tag und Nacht alle 15 Minuten zu kontrollieren. "Das ist das Höchstmaß." Möglich ist aber auch eine Sitzwache vor der Zellentür. Auf Anraten der Psychologin wurde dieser Rhythmus verändert. Einschätzung: Die Psychologin sprach am Dienstag eineinhalb Stunden mit Albakr. Sie schlug vor, von 15 auf 30 Minuten bei den Kontrollintervallen zu gehen. Die 52-Jährige ist seit 15 Jahren in sächsischen Gefängnissen im Einsatz - Erfahrung mit Terroristen hat sie nicht.

Die Psychologin sprach am Dienstag eineinhalb Stunden mit Albakr. Sie schlug vor, von 15 auf 30 Minuten bei den Kontrollintervallen zu gehen. Die 52-Jährige ist seit 15 Jahren in sächsischen Gefängnissen im Einsatz - Erfahrung mit Terroristen hat sie nicht. Dolmetscher: Albakr sprach kaum Deutsch. Ein längeres Aufnahmegespräch war mangels Dolmetscher nicht möglich. Das sei auch nicht für notwendig erachtet worden, weil für das Treffen mit der Psychologin am Folgetag ein Übersetzer bestellt war, sagt der JVA-Leiter auf der Pressekonferenz in Dresden. Man könne nicht für jeden Gefangenen sofort einen Dolmetscher bestellen.

Video DPA

Wie kam es zu diesen teils gegensätzlichen Einschätzungen? Fragen über Fragen. Das Ende ist bekannt: Jaber Albakr ist tot. Die Rede ist schon von einem Staatsversagen und die Suche nach den Verantwortlichen hat begonnen.

Sachsens Vize-Ministerpräsidenten und Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) hat sich bereits festgelegt - er sieht eine Mitschuld bei der Justizvollzugsanstalt: "Es ist offensichtlich zu einer Reihe von Fehleinschätzungen sowohl über die Bedeutung, als auch den Zustand des Gefangenen gekommen", sagte Dulig. Es könne nicht sein, dass ein unter Terrorverdacht stehender Mann wie ein "Kleinkrimineller" behandelt werde.

Einmal zu versagen, sei eine Panne. Mehrfach zu versagen, sei eine Pleite, sagte Katrin Göring-Eckardt, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Bund: "Und wenn es immer wieder passiert, dann muss man darüber nachdenken, ob es sich hier um institutionelles Versagen handelt."