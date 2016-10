Terrorfall Albakr Sachsens Polizei erkannte Sprengstoffexperimente nicht

Der Polizei in Sachsen sind im Fall des mutmaßlichen Terroristen Jaber Albakr weitere Fehler unterlaufen. Albakr soll bereits Ende August in einem Leipziger Apartmenthotel mit Chemikalien zur Sprengstoffherstellung experimentiert haben.

Dabei soll er die Küche des Apartments schwer beschädigt haben. Beamte der Polizei Leipzig inspizierten die Räumlichkeiten damals zwar, erkannten die Brisanz allerdings nicht. Die Spuren wurden nicht untersucht.

Fotos von den Schäden zeigen nach SPIEGEL-Informationen Rußspuren, braune Flecken wie von Flammen an der Abzugshaube und Spuren am Spülbecken wie von Säureschäden. Der Besitzer des Hotels soll deshalb nach Albakrs Verschwinden Anzeige erstattet haben. Die Polizei wertete den Vorfall damals als reine Sachbeschädigung. Schäden in Höhe von gut 6000 Euro seien entstanden, heißt es.

Im Fall Albakr stehen die Behörden in Sachsen massiv in der Kritik. Der erste Festnahmeversuch in Chemnitz scheiterte vor zwei Wochen trotz eines Großaufgebots der Polizei. Der Verdächtige konnte flüchten.

Nur Tage nachdem syrische Flüchtlinge Albakr schließlich ergriffen und der Polizei übergeben hatten, beging er in seiner Zelle Selbstmord. Dass dies nicht verhindert wurde, sorgte für eine Welle an Kritik.

Die neuerliche Panne erhält ihre Brisanz dadurch, dass Albakr mit seinen Plänen für einen Anschlag schon sehr weit fortgeschritten war. Er hatte Sprengstoff für eine Bombe besorgt und bereits den Flughafen Tegel ausgekundschaftet. Die deutschen Behörden kamen ihm nur mithilfe eines ausländischen Geheimdienstes auf die Spur, womöglich erst wenige Tage, bevor er seinen geplanten Anschlag begehen wollte.