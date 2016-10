Terrorverdächtiger Albakr hat Suizid begangen

Der terrorverdächtige Syrer Jaber Albakr hat in der Justizvollzugsanstalt Leipzig Suizid begangen. Das erfuhr der SPIEGEL aus Justizkreisen.

Albakr soll sich im Hungerstreik und wegen akuter Suizidgefahr unter ständiger Beobachtung befunden haben, erfuhr der SPIEGEL weiter.

Laut Nachrichtenagentur dpa hat sich Albakr in seiner Zelle erhängt.

Am Samstagmorgen hatte die Polizei eine Wohnung in Chemnitz gestürmt, in der sie den tatverdächtigen Jaber Albakr vermutete. Dabei hatten die Beamten 1,5 Kilogramm des hochgefährlichen Sprengstoffs TATP gefunden. Nach SPIEGEL-Informationen konnte der Verdächtige nur ganz knapp fliehen.

Dem 22-jährigen Syrer wird vorgeworfen, einen Sprengstoffanschlag geplant und bereits weitgehend vorbereitet zu haben. Laut Informationen des Bundesamts für Verfassungsschutz wollte er wohl einen Flughafen in Berlin attackieren. Die Polizei ging angeblich von einer engen Verbindung zur Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) aus.

Am Montag konnte der Terrorverdächtige in Leipzig festgenommen werden, nachdem er von Landsmännern erkannt, überwältigt und der Polizei übergeben worden war. In seinen Vernehmungen hatte er nach dpa-Informationen drei Syrer der Mitwisserschaft bezichtigt. Inwieweit diese Aussage als glaubhaft eingestuft wurde, blieb zunächst unklar.

Zuletzt wurde bekannt, dass sich der Terrorverdächtige vor seiner Festnahme in der Nacht zum Montag mehrere Monate in der Türkei aufgehalten haben soll.

Im Video: Chronologie der Fahndung nach Albakr: