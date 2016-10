+++ Liveticker zum Terrorfall Jaber Albakr +++ So erklären die sächsischen Behörden den Suizid

Der Chemnitzer Terrorverdächtige Jaber Albakr hat sich am Mittwochabend in der Obhut der sächsischen Justizbehörden das Leben genommen. Wachleute fanden den 22-Jährigen erhängt in seiner Zelle in der Leipziger Justizvollzugsanstalt. Nun müssen sich die Behörden erklären: Wie konnte es dazu kommen? Verfolgen Sie die Pressekonferenz aus Dresden (hier ab 11 Uhr als Livestream), Reaktionen und Hintergründe hier im Liveticker.

In wenigen Minuten beginnt die Pressekonferenz in Dresden , bei der sich Sachsens Jusitz erklären muss. Terminiert ist sie für 11 Uhr.

Sachsens Justizminister Gemkow vor der Justizvollzugsanstalt Leipzig (Archivbild, Foto: dpa)

Linken-Chefin Katja Kipping hat den Rücktritt des sächsischen

Justizministers Sebastian Gemkow (CDU) gefordert. "Die sächsische Justiz ist

eine Schande für jeden Rechtsstaat", sagte Kipping der dpa.



T.de Maizière z #Chemnitz : "Ermittlungen sind erschwert worden, Rückschlag für die Aufklärung ggf. Tatbeteiligter, Hintermänner, Netzwerke"

Für die sächsischen Behörden ist der Selbstmord ein Skandal - und für die Ermittler ein schwerer Rückschlag. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) erklärte am Morgen, die Ermittlungen zu der geplanten Terrortat würden nun erschwert:





Syrian terror plot suspect commits suicide in Germany prison fxn.ws/2e8xBDe

http://pbs.twimg.com/media/Cum5SQWXgAAyyX1.jpg



Berlin Airport bombing plot suspect kills self despite 24-hour suicide watch: bit.ly/2dXxjRu





Syrian terror suspect Jaber al-Bakr found dead in cell in Germany bbc.co.uk/news/world-eur…

Auch internationale Medien berichteten zu später Stunde umgehend über den Vorfall:

twitter.com/tagesschau/sta…



Wie kann jemand, der angeblich unter ständiger Beobachtung stehen soll, erhängt aufgefunden werden? #fassungslos

Totaler Kontrollverlust der Behörden. Und gerade in diesem Bundesland begeistert sich #deMaiziere für unausgebildete Hilfspolizisten #Albakr

Der Selbstmord des Terrorverdächtigen in einer Haftzelle hatte noch in der Nacht für viel Empörung gesorgt:

Kurz nach Mitternacht verlässt ein Leichenwagen die JVA im Leipziger Stadteil Meusdorf, in der sich Albakr das Leben nahm (Foto: dpa)

Zum Hintergrund: Am Montag war der terrorverdächtige Syrer Albakr in Leipzig festgenommen worden. Drei Landsmänner hatten ihn in ihrer Wohnung gefesselt und der Polizei übergeben. Der Ergreifung war eine erste Panne der sächsischen Behörden vorausgegangen: Bereits am Samstagmorgen wollten Spezialkräfte Albakr verhaften, er entwischte den Polizisten aber und konnte von Chemnitz nach Leipzig fliehen. In der Chemnitzer Wohnung fanden die Ermittler bis zu 1,5 Kilogramm selbst hergestellten Sprengstoffs und Materialien zum Bombenbau. Albakr blieb bis in die Morgenstunden des Montags für die Polizei unauffindbar. Laut Bundesamt für Verfassungsschutz wollte der 22-jährige Albakr einen Berliner Flughafen attackieren. Die Polizei geht von einer engen Verbindung Albakrs zur Terrormiliz „Islamischer Staat“ aus. Weil die Verfassungsschützer mit einem kurz bevorstehenden Anschlag rechneten, hatten sie am Freitag die sächsische Polizei informiert.

Willkommen zum Liveticker zur Pressekonferenz der sächsischen Justiz zum Selbstmord des Terrorverdächtigen Jaber Albakr. Der Mann war am Mittwochabend in der Justizvollzugsanstalt tot aufgefunden worden. Er hatte sich in seiner Zelle erhängt.

Pressekonferenz