Sachsen Tillich räumt Fehler im Umgang mit Albakr ein

Der sächsische Ministerpräsident Stanislaw Tillich hat im Fall des Terrorverdächtigen Jaber Albakr Fehler eingeräumt. "Der Suizid hätte verhindert werden müssen, in jedem Fall", sagte Tillich im Bundesrat.

Die Grünen-Poltikerin Renate Künast hatte als Konsequenz der Ungereimtheiten und Pannen im Umgang mit Albakr eine unabhängige Aufklärung gefordert. "Einer Einsetzung einer unabhängigen Untersuchungskommission stehen die sächsische Staatsregierung und ich persönlich offen gegenüber", sagte Tillich in der Länderkammer.

Den Forderungen nach personellen Konsequenzen erteilte der Ministerpräsident hingegen eine Absage und stellte sich damit hinter seinen in die Kritik geratenen Justizminister Sebastian Gemkow. Gleichwohl müsse anhand der Ermittlungsergebnisse genau geprüft werden, "ob wir Gesetze und Vorschriften anpassen müssen", sagte Tillich. "Diese Fragen will ich von meinem Kabinettsmitglied, Justizminister Sebastian Gemkow, beantwortet haben."

Tillich wies weitere Vorwürfe etwa der Linken zurück. "Von Staatsversagen in Sachsen zu sprechen, ist eine sehr weitgehende Kritik", sagte er. "Öffentliche Sicherheit und Ordnung funktionieren in Sachsen." Das belegten auch die Erfolge bei der Verfolgung extremistischer Straftaten. "Natürlich kann man immer noch dieses und anderes besser machen, Fehler ausmerzen und aus den Fehlern lernen."

Albakr war am Mittwochabend tot in seiner Zelle in der Justizvollzugsanstalt Leipzig entdeckt worden. Nach Angaben von Justizminister Gemkow hatte sich der 22-Jährige stranguliert. Die Obduktion habe ergeben, dass der "Tod durch Erhängen eingetreten ist" und sich Albakr selbst tötete, teilte die Staatsanwaltschaft Leipzig mit. "Im Ergebnis der bisher durchgeführten Ermittlungen geht die Staatsanwaltschaft Leipzig davon aus, dass der Verstorbene Suizid begangen hat", so Oberstaatsanwalt Ricardo Schulz.