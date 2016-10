Medienbericht Albakr hatte womöglich weiteren Helfer

Neue Details im Fall des Verdächtigen Jaber Albakr: Nach Informationen des "Stern" soll Khalil A., der wegen Mittäterschaft verhaftet wurde, Albakr Anfang September 2250 Euro ausgezahlt haben. Auftraggeber soll ein Syrer namens "Abu Nur" gewesen sein. Zudem soll Khalil A. laut des Magazins eine Anweisung erhalten haben, eine weitere Summe von 2700 Euro an einen ihm noch unbekannten Landsmann in Chemnitz zu übergeben. Demnach könnte es sich um einen zweiten möglichen Attentäter handeln.

Jaber Albakr, so berichtete der Inhaftierte, hätte ihn außerdem gefragt, ob er eine Wohnung kenne, in der er einen bald eintreffenden Freund unterbringen könnte.

Der Syrer "Abu Nur" soll in Flüchtlingsunterkünften im Raum Düsseldorf Boten für ein Geldtransfer-Netzwerk angeworben haben. Der Verfassungsschutz geht nach eigenen Angaben davon aus, dass Albakr im Kontakt mit dem sogenannten "Islamischen Staat" (IS) stand.

Viele geflüchtete Syrer nutzen laut des Magazins so ein informelles Bank-System, genannt Hawala, für Überweisungen in die Heimat. Khalil A. war ein Vertrauensmann des Netzwerks in Sachsen. Üblicherweise sammelte er Geld ein. Im Fall von Albakr zahlte er zum ersten Mal eine größere Summe aus und stellte ihm auch seine Wohnung zur Verfügung. Ob Khalil A. von den Anschlagsplänen wusste, ist unklar.

Am Dienstag war er zum Bundesgerichtshof nach Karlsruhe gebracht worden. Dort sollte er nach Angaben der Bundesanwaltschaft in dieser Woche einem Haftrichter vorgeführt werden. Dem 33 Jahre alten Syrer Khalil A. wird Beihilfe zur Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vorgeworfen. Er hatte die Wohnung in Chemnitz gemietet, in der Albakr den Sprengstoff lagerte, mit dem er den Ermittlern zufolge einen islamistischen Anschlag auf einen Berliner Flughafen plante.

Nach dem Suizid des Terrorverdächtigen Albakr in einer Leipziger Gefängniszelle waren Khalil A.s Haftbedingungen verschärft worden. Er bekam eine sogenannte Sitzwache, ein Beamter beobachtete den Untersuchungshäftling rund um die Uhr. Damit sollte ein weiterer Suizid eines wichtigen Terrorverdächtigen in der Obhut der sächsischen Justizbehörden verhindert werden. Videoüberwachung ist im sächsischen Strafvollzug gesetzlich untersagt.

Die Entscheidung eines Bundesrichters in Karlsruhe war notwendig, weil Khalil A. zunächst nur aufgrund eines Haftbefehls des Amtsgerichts Dresden in Untersuchungshaft gekommen war. Laut Bundesanwaltschaft soll er anschließend zurück nach Sachsen gebracht werden.