Suizid von Jaber Albakr Terrorverdächtiger sprach nur einmal mit einem Dolmetscher

Während seiner dreitägigen Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt Leipzig bis zu seinem Suizid stand für den Terrorverdächtigen Jaber Albakr nur einmal ein Dolmetscher bereit. Das sagte der Anstaltsleiter Rolf Jacob bei einer Pressekonferenz in Dresden.

Weder bei seiner Einlieferung am Montag noch nach der Beschädigung seiner Haftzelle konnte er demnach mit dem Anstaltspersonal kommunizieren oder von den Mitarbeitern der JVA Leipzig befragt werden. Jacob sagte, der nächste Besuch eines Übersetzers für Albakr sei für Freitag geplant gewesen.

Der terrorverdächtige Syrer wurde nicht gesondert bewacht. Er habe in einer normalen Einzelzelle gesessen, um andere Gefangene nicht zu gefährden, sagte Jacob. Eine Anstaltspsychologin habe bei Albakr "keine akute Selbstmordgefahr" erkannt. Sie habe auch empfohlen, die Frequenz der Kontrollen in Albakrs Zelle von 15- auf 30-Minuten-Intervalle auszudehnen, sagte der Anstaltsleiter.

Die Angaben der Anstaltsleitung während der Pressekonferenz blieben widersprüchlich: Albakr wurde wie ein gewöhnlicher Gefangener behandelt, weil man ihn nicht für selbstmordgefährdet hielt. Das habe man wegen der Sprachprobleme aus "Mimik und Gestik" und aus seinem Verhalten geschlossen.

Allerdings hatte Albakr zuerst die Lampe in seiner Zelle heruntergerissen und später eine Steckdose aus der Wand gebrochen. Daraufhin sei der Strom in der Zelle abgestellt worden, sagte JVA-Chef Jacob. Außerdem habe Albakr jede Nahrungsaufnahme verweigert. Nur am Mittwoch habe er ein Glas Wasser angenommen.

Personalmangel habe im Fall Albakr keine Rolle gespielt, so der JVA-Chef. Zuvor hatte er aber auch deutlich gemacht, dass mehr Möglichkeiten wünschenswert wären, um nach regulärem Dienstschluss noch Dolmetscher einsetzen zu können. "Kommunikation ist das Wesentliche bei der Verhinderung von Suiziden", sagte Jacob.

Der Terrorverdächtige war nach seiner Festnahme in der Nacht zum Montag von Spezialkräften in der JVA Leipzig abgeliefert worden. Dort hatte er sich am Mittwochabend nach einem letzten Kontrollgang um 19.30 Uhr das Leben genommen. Eine Auszubildende der JVA Leipzig fand Albakr um 19.45 Uhr leblos in seiner Zelle. Er hatte sich mit seinem Anstalts-T-Shirt an der Tür erhängt.

Albakr saß unter Terrorverdacht im Gefängnis. Nach Hinweisen des Verfassungsschutzes waren bei ihm 1,5 Kilogramm hochexplosiven Sprengstoffs gefunden worden. In der Nacht zum Montag war er von der Polizei festgenommen worden, nachdem ihn Syrer in einer Leipziger Wohnung festgehalten hatten.