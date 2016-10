Reaktionen auf Albakr-Suizid "Totaler Kontrollverlust der Behörden"

Jaber Albakr ist tot. Der terrorverdächtige Syrer beging am Mittwochabend in der Justizvollzugsanstalt Leipzig Selbstmord. Er wurde erhängt in seiner Gefängniszelle gefunden.

Noch in der Nacht führte der unerwartete Tod des Mannes, der offenbar kurz vor der Durchführung eines Sprengstoffanschlags in Deutschland stand, für empörte Reaktionen und Unverständnis. Albakr soll sich seit Beginn seiner Untersuchungshaft im Hungerstreik befunden haben. Laut sächsischen Justizbehörden stand er unter ständiger Beobachtung.

Das Justizministerium in Dresden bestätigte zwar den Tod, nannte jedoch keine Einzelheiten. Wie die "Leipziger Volkszeitung" berichtet, sei in der JVA Leipzig vom Zeitpunkt der ersten Meldung über den Tod Albakrs um 22.30 Uhr bis Mitternacht niemand erreichbar gewesen. Demnach hieß es aus dem sächsischen Justizministerium, der Selbstmord sei "unerklärlich". Wie die "Bild"-Zeitung meldet, wurde der Inhaftierte nicht durchgehend überwacht. Seine Zelle soll nur in Intervallen von unter einer Stunde überprüft worden sein.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) sagte im ZDF-"Morgenmagazin": "Das, was da gestern Nacht passiert ist, verlangt nun wirklich nach schneller und umfassender Aufklärung der örtlichen Justizbehörden." Der Tod des Syrers erschwere die Ermittlungen nach den möglichen sonstigen Beteiligten und Hintermännern der Anschlagspläne, fügte de Maizière hinzu.

Noch in der Nacht hatten Landes- und Bundespolitiker empört reagiert, dass der Hauptverdächtige in den Ermittlungen zu einer schweren Terrortat sich in Haft das Leben nehmen konnte. "Wenn ein unter Dauerbeobachtung stehender Terrorist offenbar Suizid begeht, dann läuft in sächsischen JVA gewaltig was schief", kommentierte Katja Meier, rechtspolitische Sprecherin der Grünen-Landtagsfraktion in Sachsen, noch in der Nacht auf Twitter. Der konservative Seeheimer Kreis der SPD beklagte einen "totalen Kontrollverlust der Behörden" in Sachsen.

Albakrs Pflichtverteidiger Alexander Hübner fragte in der "Leipziger Volkszeitung": "Wie konnte das passieren?" Sein Mandant sei "der wahrscheinlich bestbewachte Häftling Deutschlands" gewesen. Laut "Focus Online" sagte Hübner, sein Mandant habe in Haft "bereits Lampen zerschlagen und an Steckdosen manipuliert".

Einzelheiten sollen am Donnerstagvormittag auf einer Pressekonferenz bekannt gegeben werden. Wie sich ein inhaftierter Terrorverdächtiger, der als suizidgefährdet gilt, das Leben nehmen konnte, ist unklar. Die sächsischen Behörden werden sich vielen Fragen stellen müssen.

Laut Informationen des Bundesamts für Verfassungsschutz wollte der 22-jährige Albakr wohl einen Flughafen in Berlin attackieren. Die Polizei ging angeblich von einer engen Verbindung zur Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) aus.

Am Montag konnte der Terrorverdächtige in Leipzig festgenommen werden, nachdem er von drei Landsmännern überwältigt und der Polizei übergeben worden war. In seinen Vernehmungen hatte Albakr nach dpa-Informationen die drei Syrer der Mitwisserschaft bezichtigt. Inwieweit diese Aussage als glaubhaft eingestuft wird oder ob es sich um eine Schutzbehauptung handeln könnte, ist bisher unklar.

Polizei Sachsen/ DPA Jaber Albakr

Zuletzt wurde bekannt, dass sich Albakr vor seiner Festnahme in der Nacht zum Montag mehrere Monate in der Türkei aufgehalten haben soll. Er war Anfang 2015 als Flüchtling nach Deutschland gekommen. 2015 wurde Albakr von den Sicherheitsbehörden überprüft, wie Bundesinnenminister Thomas de Maizière am Mittwoch sagte. "Allerdings ohne Treffer. Es steht ja auch noch gar nicht fest, wann es dort zu einer Radikalisierung gekommen ist."